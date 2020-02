Coronavirusul paralizeaza turismul in Europa

Germania a anuntat trei noi cazuri de infectare cu coronavirus: doua in landurile Renania de Nord-Vestfalia (NRW) si unul in Baden-Wurttemberg. In NRW este vorba de un cuplu casatorit (sotul de 47 de ani si sotia de 46) si nu se stie de unde a luat barbatul virusul, in timp ce in Baden-Wurttemberg ar fi vorba de o persoana revenita recent de la Milano.Autoritatile germane vorbesc acum despre o "situatie noua" si se asteapta ca numarul cazurilor sa creasca.Germania e la inceputul unei epidemii de coronavirus. Multe cazuri nu pot fi corelate cu sursa din ChinaOrganizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat miercuri ca, in premiera, numarul cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus a fost mai mare in afara Chinei decat in tara in care a izbucnit epidemia: China a anuntat marti 411 cazuri noi, celelalte tari au inregistrat impreuna 427.Potrivit OMS, in total ar exista pana acum oficial 81.000 de cazuri de infectare, dintre care 96,5% in China. Numarul mortilor depaseste 2.700.Economia Italiei, lovita din plinEvenimentele din cadrul Carnavalului de la Venetia au fost intrerupte sau anulate, mai multe localitati din regiunile Lombardia si Veneto sunt in carantina, scolile si universitatile au fost inchise pana in martie.Saptamana Modei de la Milano a fost scurtata, un targ a fost amanat pentru vara. Domul din Milano, una din atractiile turistice principale ale metropolei, a fost inchis, la fel ca si renumita Scala din Milano.Virusul circulaVirusul a depasit deja demult nordul Italiei. Exista un caz de imbolnavire la Florenta, un om de afaceri italian revenit recent din Singapore. Este un caz si la Palermo, fiind vorba de o turista din Bergamo al carei test a iesit pozitiv.Intre Italia si China nu mai exista zboruri directe de la sfarsitul lui ianuarie, iar restrictiile sunt valabile pana la sfarsitul lui aprilie. Ceea ce nu a ajutat insa prea mult. In Italia sunt pana acum cele mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus si cele mai multe victime din Europa.Intre timp, si un hotel de pe insula spaniola Tenerife a fost izolat, dupa ce testul unui oaspete italian a iesit pozitiv.Iar tarile europene reactioneaza deja la situatia de criza din Italia: Ungaria le recomanda cetatenilor ei sa evite calatoriile in nordul Italiei, compania aeri ...citeste mai departe despre " Coronavirusul paralizeaza turismul in Europa " pe Ziare.com