Coronavirusul va provoca o scadere a investitiilor straine directe, la nivel global - raport ONU

Conferinta pentru Comert si Dezvoltare a ONU (UNCTAD) a avertizat ca impactul negativ al virusului - cel mai probabil - se va inrautati, transmite Reuters.Dintre cele 100 de companii multinationale monitorizate de UNCTAD in calitate de barometru economic global, multe reduc cheltuielile de capital in regiunile afectate de epidemie, iar 41 au emis avertismente legate de profitabilitate, ceea ce va afecta profiturile reinvestite, o sursa majora de fonduri pentru investitiile straine directe, potrivit raportului.Majoritarea avertismentelor legate de profit provin de la companii care depind de consum, ceea ce indica ca declinul cererii va avea un efect mai direct asupra profiturilor decat perturbarea productiei sau a lantului de aprovizionare.Un esantion mai larg, al primelor 5.000 de companii listate, arata ca estimarile referitoare la profituri au fost revizuite in scadere cu 9% luna trecuta din cauza noului virus, care a infectat peste 100.000 de oameni si a ucis peste 3.000 la nivel global.Industria auto (-44%), aeriana (-42%) si cea a energiei si a materiilor prime (-13%) au fost cele mai afectate, potrivit UNCTAD."Revizuirile actuale sunt cel mai probabil conservatoare. Impactul negativ al virusului probabil se va extinde si va creste", arata raportul.In luna ianuarie, UNCTAD arata ca investitiile directe la nivel mondial au fost de 1.390 de miliarde de dolari in 2019, iar acestea sunt asteptate sa creasca cu aproximativ 5% in 2020. In prezent, agentia considera ca investitiile straine directe ar putea atinge cel mai scazut nivel de la criza financiara din 2008, daca epidemia se va extinde si va continua pe parcursul anului.James Zhan, director pentru investitii si companii al UNCTAD, a aratat ca Asia de Est va suporta cel mai puternic impact al scaderii investitiilor straine directe."China a fost al doilea cel mai mare beneficiar al investitiilor straine directe din lume, astfel ca scaderea acestor investitii in tara, pe termen scurt, va afecta nivelul fluxului de investitii straine directe la nivel global", a spus acesta.