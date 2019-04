FMI: Coruptia ne costa 1.000 de miliarde de dolari la nivel global. Presa libera si cetatenii implicati sunt cheia

Pe langa majorarea veniturilor guvernamentale, combaterea coruptiei ar contribui de asemenea la reducerea risipei si are o contributie chiar si la imbunatatirea performantelor scolare in cazul elevilor de la scolile de stat. De asemenea, imbunatateste increderea in guvern in randul opiniei publice."Mai putina coruptie inseamna mai putine venituri pierdute si mai putina risipa pe partea de cheltuieli, o calitate mai mare a invatamantului public si a infrastructurii", se arata in raportul publicat joi de FMI. Acest raport nu include un clasament al celor mai corupte tari dar descrie coruptia ca o problema globala."In randul economiilor avansate, o tara din primul sfert in termeni de control al coruptiei colecteaza, in medie, venituri mai mari cu 4,5% din PIB, decat o tara din ultimul sfert. Decalajul in termeni de colectare a veniturilor este de 2,75% din PIB in randul economiilor emergente si de 4% din PIB in randul economiilor cu venituri reduse", sustine raportul FMI.Studiile anterioare au aratat ca industriile extractive, precum mineritul sau forajele petroliere, sunt o zona propice pentru coruptie, la fel ca si procedurile de achizitii si administrarea companiilor de stat. Raportul FMI se concentreaza pe transparenta si supervizare ca elemente cheie in combaterea coruptiei in aceste zone, avand drept catalizator o presa puternica si independenta."Ne asteptam ca transparenta sa mearga mana in mana cu un rezultat fiscal bun insa ceea ce ne-a surprins a fost ca efectul transparentei este mult mai puternic in tarile care au o presa independenta sau o societate civila solida. Iar cand ai acestea doua impreuna efectul este mult mai puternic", a declarat Paolo Mauro, directorul adjunct in departamentul de Afaceri fiscale al FMI.Printre recomandarile FMI in vederea combaterii coruptiei se numara profesionalizarea corpului functionarilor, inclusiv angajarea pe baza de merit, precum si nevoia unor legislatii fiscale si coduri de business simplificate pentru a evita tentatia mitei.Tehnologia, o solutieRaportul mentioneaza de asemenea faptul ca tehnologia poate ajuta la combaterea coruptiei. De exemplu, derularea de achizitii online este vazuta ca o componenta rapida si ieftina a luptei anticoruptie. Achizitiile ...citeste mai departe despre " FMI: Coruptia ne costa 1.000 de miliarde de dolari la nivel global. Presa libera si cetatenii implicati sunt cheia " pe Ziare.com