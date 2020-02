Costache: Intre 82 si 85% din cazurile de infectii cu coronavirus au o forma usoara spre moderata

"Este foarte important de precizat ca la aceasta infectie cu coronavirus undeva intre 82 si 85% din cazuri au o forma usoara spre moderata, deci este o viroza respiratorie", a afirmat Costache la B1 TV.El a spus ca a fost "o cantitate impresionanta de fake news" pe aceasta tema."A fost o cantitate impresionanta de fake news, a fost debitata, practic, circula de doua luni. (...) Ce este important de retinut, ca este o forma usoara sau moderata de viroza in majoritatea cazurilor si la nivel mondial zeci de mii de pacienti s-au vindecat si sunt sanatosi in acest moment. Suntem departe de scenariul apocaliptic care se prezinta in unele articole: virusul ucigas", a aratat Costache.Potrivit acestuia, stirile false care au aparut au reprezentat "o reactie fireasca, o frica de necunoscut"."Dar, inca o data, facem apel la calm si la ratiune, pentru ca, din datele pe care le detinem, este vorba de o alta viroza respiratorie. Sigur ca e o viroza pentru care nu exista vaccin, dar exista pe plan mondial si alte viroze pentru care nu exista vaccin.Deja, in Romania exista doua sau trei tulpini de coronavirus care intotdeauna au existat si care dau viroze usoare. Aceasta tulpina aparuta in 2019 este si o ilustrare a faptului ca ne-am schimbat modul comportamental, practic, nu mai traim intr-o regiune, suntem cetateni ai lumii", a explicat Costache, mentionand ca este importanta comunicarea, fiind constituit un grup in acest sens, format din 12 personalitati medicale.Ministrul Sanatatii a sustinut ca aceasta situatie a fost folosita, din pacate, si ca arma electorala."Este frica de necunoscut si, din pacate, va asigur ca daca am fi avut aceasta situatie acum doi ani sau peste doi ani, lucrurile ar fi trecut foarte simplu. In momentul de fata suntem si intr-o perioada electorala si aceasta situatie este folosita si ca arma electorala, o idee care genereaza frica. Important e sa comunicam adevarul si populatia va intelege in final. Este import sa ne concentram pe masurile de izolare a acestui focar pe care il avem in Gorj si a nu avea o evolutie foarte accelerata pe teritoriul Romaniei", a subliniat Costache.El a spus ca un vaccin pentru ace ...citeste mai departe despre " Costache: Intre 82 si 85% din cazurile de infectii cu coronavirus au o forma usoara spre moderata " pe Ziare.com