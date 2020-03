COVID-19 in lume: Peste un miliard de oameni sunt izolati, economia sufera, tarile se lupta pentru un vaccin

Un miliard de oameni izolatiPeste un miliard de persoane din intreaga lume sunt de-acum inchise in locuinte, potrivit sursei citate.Franta se pregateste sa prelungeasca izolarea dupa sfarsitul lui martie. Un proiect de urgenta sanitara adoptat in weekend permite angajatorilor sa impuna o saptamana de concediu platit salariatilor izolati, in urma unui acord de intreprindere sau de bransa, o masura criticata de mai multe partide din opozitie.In Spania, Guvernul urmeaza sa prelungeasca izolarea pana la 11 aprilie.In Regatul Unit, unde scolie, pub-urile si cinematografele sunt deja inchise, un proiect de lege care da puteri extraordinare in lupta impotriva coronavirusului urmeaza sa fie examinat luni. In vederea evitarii falimentelor, Guvernul urmeaza sa preia liniile feroviare privatizate.In Rusia, la Moscova, primarul a ordonat pensionarilor sa ramana in casa sau sa plece la casele de la tara.Arabia Saudita urmeaza sa impuna o interdictie de circulatie pe timpul noptii, pe o perioada de trei saptamani.Economia are de suferitNeincrederea era cuvantul-cheie luni pe piete si se inregistrau reculuri pe burse atat in Asia, cat si in Europa, legate de ingrijorari cu privire la uriasul plan de relansare american si la o cascada de avertismente cu privire la rezultate.In Brazilia, Banca de Stat pentru Dezvoltare (BNDES) urmeaza sa injecteze in economie aproximativ 11 miliarde de dolari, pentru a proteja locurile de munca.Constructorul aeronautic european Airbus anuleaza plata dividendelor actionarilor sai aferente anului 2019 si reia incet productia in Spania si Franta.JO de la Tokyo se clatinaPana acum inflexibil cu privire la organizarea Jocurilor Olimpice (JO) de la Tokyo de la 24 iulie la 9 august, premierul japonez Shinzo Abe a recunoscut luni ca o amanare "ar putea devebi inevitabila", urmand exemplul dat de CIO duminica.Canada a luat deja "decizia oficiala" de a nu trimite echipe, iar majoritatea atletilor americani se pronunta in favoarea unei amanari.Aproape 15.000 de morti in lumeNoul coronavirus s-a soldat cu cel putin 14.711 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza surselor oficiale luni, la ora 10.00 GMT (12.00, ora Romaniei). Peste 336.360 de cazuri de infectie sunt diagnosticate i ...citeste mai departe despre " COVID-19 in lume: Peste un miliard de oameni sunt izolati, economia sufera, tarile se lupta pentru un vaccin " pe Ziare.com