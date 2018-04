Cozi de sute de camioane la vamile din vest. Soferii trebuie sa astepte si 8 ore sa iasa din tara

Astfel, desi se lucreaza peste capacitatea normala a punctelor de trecere a frontierei, se asteapta sapte ore pentru control la Nadlac II, pe autostrada, si peste opt ore la Varsand, aglomeratie mare fiind si la Bors, Nadlac I si Petea.Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera, care ofera informatii despre timpii de asteptare pentru controlul documentelor la tranzitarea granitelor, la intrarea in Ungaria sunt formate coloane de camioane si au crescut timpii de asteptare pentru control pana la 500 de minute.Sute de camioane au ajuns inca de luni seara la granita cu Ungaria, in toate vamile, iar la ora 23:00 tara vecina a ridicat restrictia pentru tranzit pentru vehiculele cu capacitate de peste 7,5 tone.Marti dimineata, coloana de TIR-uri depasea zece kilometri la Nadlac II, cel mai mare punct de trecere a frontierei din Romania. Aici, conform autoritatilor, timpii de asteptare pentru control pe arterele dedicate camioanelor este de 420 de minute, chiar daca sunt deschise sase benzi de iesire, desi capacitatea este de patru benzi. Doua sunt folosite dintre cele pentru intrarea in tara, conform intelegerii cu autoritatile ungare, pentru ca altfel se astepta peste zece ore pentru control.La Varsand, se asteapta 500 de minute, insa aici sunt doar doua artere de iesire pentru camioane. La Bors, in Bihor, se asteapta 200 de minute (trei artere), la Petea, in Satu Mare, se asteapta 240 de minute (o artera), iar la Nadlac I se asteapta o ora (doua artere).Aglomeratia de la frontiera cu Ungaria va dura cel putin 24 de ore, timp in care alte sute de camioane vor ajunge la granita.Tranzitarea punctele de trecere a frontierei de autoturisme si autocare nu este afectata de aglomeratia de pe arterele dedicate camioanelor.Ungaria interzice accesul vehiculelor grele in zile libere legale. In mod obisnuit, dupa restrictiile care se aplica in weekend, la Nadlac II coloanele de camioane ajung la 10 - 15 kilometri, acestea stationand pe autostrada pan-europeana. Timpii de asteptare pentru control ajung pana la zece ore in zilele de luni. ...citeste mai departe despre " Cozi de sute de camioane la vamile din vest. Soferii trebuie sa astepte si 8 ore sa iasa din tara " pe Ziare.com