Creatorul lui Bugs Bunny a murit la 99 de ani

Mariana Givens, fiica animatorului, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca acesta a murit din cauza unei insuficiente respiratorii, la o clinica din Burbank, California, pe 14 decembrie.Bob Givens s-a alaturat companiei Warner Bros in 1940 si a devenit celebru pentru designul lui Bugs Bunny.In 1937, dupa ce a terminat liceul, Bob Givens a inceput sa lucreze pentru Walt Disney Studios. La Disney, Givens a lucrat la designul personajelor Donald Duck si Alba ca Zapada.Versiunea sa de Bugs Bunny a fost lansata in 1940. Givens este autorul primului desen oficial Bugs Bunny - devenit intre timp personaj simbol al francizei Looney Tunes -, lansat in clipul "A Wild Hare".In timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a servit armata SUA, dupa care s-a intors in industria animatiei, lucrand, printre altele, la show-ul TV "Baggy Pants & the Nitwits".Givens, care a mai lucrat si pentru compania Hanna-Barbera, a mai creat reclame TV, printre altele, pentru produsele Raid.