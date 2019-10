Prejudiciul este estimat la 3,2 milioane de lei, iar oamenii legii au 56 de mandate de aducere."Din datele si probele administrate in cauza, rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au desfasurat activitati de natura infractionala, constand in obtinerea de credite bancare in baza unor documente false si depunerea unor declaratii fiscale la organele financiare pentru ca persoanele respective sa figureze in mod nereal ca angajati ai unor societati comerciale", arata sursa citata.Prejudiciul creat prin savarsirea faptelor mentionate este estimat la 3.200.000 de lei si au mai fost solicitate credite care nu au fost acordate in valoare de aproximativ 2.000.000 de lei.Persoanele implicate vor fi duse pentru audieri la sediul Sectiei 1 Politie.Actiunea beneficiaza de sprijinul politistilor din cadrul Inspectoratelor de Politie ale judetelor Ilfov, Dambovita, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Prahova si Calarasi. ...citeste mai departe despre " Credite in valoare de 3,2 milioane de lei obtinute cu acte false - perchezitii in Bucuresti si 7 judete " pe Ziare.com