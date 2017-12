Astfel, odata aprobat ordinul, pretul platit de un automobilist va fi de 14 lei pentru trecerea podului Giurgiu Ruse fata de 13 lei, cat este in prezent, arata Digi 24.Soferii microbuzelor de marfa cu masa sub 3,5 tone vor plati 28 de lei, fata de 27 lei in prezent. Soferul unui camion, cu masa maxima autorizata peste 12 tone si cel mult trei axe, care in prezent plateste 111 lei, o sa dea 115 lei.In privinta podului Giurgeni - Vadu Oii, se vor face modificari de tarif, dar se vor oferi si gratuitati pentru riverani....citeste mai departe despre " Creste taxa pentru trecerea podului Giurgiu - Ruse " pe Ziare.com