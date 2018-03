Cresteri uriase de salarii pentru medici si asistente, incepand de astazi. Are guvernul bani? Si pentru cat timp?

O veste excelenta pentru un sistem vital mult subfinantat in ultimii 27 de ani. Insa lucrurile sunt departe de a fi simple.Este vorba de absolut toti medicii si toate asistentele, care urca pe grila din 2022 direct, incepand de maine (1 martie - n.r.), va vom transmite salariile ca sa vedeti despre ce este vorba. Pot sa va spun ca un medic primar, de exemplu, de la 4.000 de lei ajunge la 15.000 de lei, la care se adauga in mod evident vechimea si celelalte sporuri de care beneficiaza. In sistemul de sanatate, salariile chiar vor fi foarte mari si ne-am bucurat sa constatam ca inca de anul trecut s-a redus exodul medicilor cu 40% doar pe promisiunea ca vor creste salariilea anuntat, miercuri, ministrul Muncii, Lia Olguta VasilescuDesi a incercat sa prezinte lucrurile intr-o maniera triumfalista, ministrul Muncii a reusi, in trei fraze, sa cuprinda toate problemele pe care le ridica aplicarea legii salarizarii in domeniul sanatate.In primul rand, doar medicii si asistentele din sistemul public de sanatate beneficiaza de aceste mariri. Pentru restul personalului medical legea se aplica treptat pana in 2022, creand din start discriminari si conflicte intre categorii.Apoi, sporurile. Sindicatele negociaza inca de anul trecut un nou regulament de sporuri, care ar trebui si el sa intre in vigoare tot astazi. Discutiile sunt insa departe de o rezolvare, si asta pentru ca, in Legea Salarizarii este inclus un prag pentru acordarea sporurilor de 30% din fondul de salarii, la care guvernul nu vrea sa renunte.Sindicatele din sanatate sustin ca pragul de 30% este imposibil de respectat in special in cazul spitalelor multidisciplinare, unde personalul din multe dintre sectii beneficia de spor de 85-100%.Ce sanse au sa obtina sporuri mai mari? OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 (Legea Salarizarii) este aproape de votul final in Parlament si sindicatele incearca sa-i convinga pe deputati sa le preia amendamentele, astfel incat sa fie excluse din acest procent de 30% plata orelor suplimentare de garda si norma de hrana, care impreuna inseamna 20%.Parlamentarii de la Comisia de Sanatate nu le-au pr ...citeste mai departe despre " Cresteri uriase de salarii pentru medici si asistente, incepand de astazi. Are guvernul bani? Si pentru cat timp? " pe Ziare.com