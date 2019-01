Cristi Danilet: O sa ajungem sa le cerem scuze infractorilor si sa le dam bani de taxi sa plece acasa

Cu ce ramanem daca tragem linie si facem bilantul la mai bine de un an de la aplicarea Legii recursului compensatoriu?

Intr-un interviu acordat Ziare.com, judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM, remarca faptul ca uneori se acorda mult prea usor liberarile conditionate, in special atunci cand este vorba despre "recidivisti sau despre infractiuni violente", dar si faptul ca a crescut numarul de infractiuni comise cu violenta, precum si gradul de insecuritate in cazul cetatenilor onesti.Magistratul critica si atacurile repetate la adresa magistratilor, apreciind ca este vorba despre "o rafuiala a infractorilor si a unora dintre avocatii lor cu Justitia" si avertizand ca "s-ar putea ca in cursul timpului astfel de declaratii sa produca o reactie total inversa decat cea asteptata de politicieni din partea magistratilor"."Eu cred ca asistam la un esec al politicii penale si ea trebuie reconsiderata in intregime (..) O sa ajungem sa le cerem scuze infractorilor ca ii deranjam si, eventual, sa le dam bani de taxi sa plece acasa de la instanta", spune ironic judecatorul Cristi Danilet in interviul acordat Ziare.com.Oamenii trebuie sa inteleaga de la bun inceput un lucru: Pentru buna purtare in penitenciar si daca a despagubit victima si a platit cheltuielile judiciare la stat, o persoana poate fi liberata conditionat mai devreme, adica inainte sa isi ispaseasca pedeapsa, daca a facut o fractie minima din pedeapsa initiala (2/3) . Comisia din penitenciar stabileste ca o persoana poate fi liberata conditionat si numai un judecator decide.Prin legea recursului compensatoriu s-a considerat ca la fiecare 30 de zile de pedeapsa executata se castiga inca 6 zile. Practic, pedeapsa initial stabilita de catre judecator se reduce la fiecare an cu doua luni si vreo trei saptamani. De exemplu, in situatia de la Medias, respectivul individ ar fi trebuit sa intre in comisia de liberare conditionata peste 408 zile.Citeste mai departe despre " Cristi Danilet: O sa ajungem sa le cerem scuze infractorilor si sa le dam bani de taxi sa plece acasa Interviu " pe Ziare.com