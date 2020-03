Ce se intampla cu biletele de avion luate inainte de criza? Ce companii restituie banii sau accepta reprogramarea zborurilor

Foarte multi romani, insa, si-au facut rezervari pentru sejururi in strainatate, iar din cauza situatiei actuale s-au vazut nevoiti sa renunte la ele.Ce pot face in aceasta situatie? Fie isi pot reprograma calatoria, fie pot cere banii inapoi, in functie de compania de la care si-au achizitionat biletul.Nu toate companiile au anuntat ce masuri iau in conditiile in care au anulat zborurile, iar la cele care au facut acest lucru deciziile difera.Ziare.com va prezinta ce companii aeriene au stabilit masuri pentru pasagerii care au ratat calatoriile programate din cauza anularii zborurilor, iar in momentul in care apar date noi vi le vom prezenta in timp real.Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a anuntat ca toate persoanele ale caror zboruri au fost anulate isi vor primi banii inapoi.Pasagerii vor putea primi credit in cuantum de 120% din valoarea biletelor pentru zborurile anulate, pentru a-si cumpara altele.Compania precizeaza ca, in urma numarului mare de solicitari, procesul de rambursare a sumelor datorate clientilor ca urmare a anularii zborurilor va fi automatizat."Wizz Air a automatizat procesul de rambursare a clientilor afectati, incarcand automat 120% din tariful original sub forma de credit de companie in conturile WIZZ ale clientilor sai", a anuntat compania intr-un comunicat transmis Ziare.com.In ceea ce priveste pasagerii care si-au facut rezervarile prin intermediul agentiilor de turism, inclusiv agentiile de turism online, Wizz Air ii sfatuieste sa ia legatura cu compania de la care si-au achizitionat biletele.Totodata, compania le recomanda clientilor sa foloseasca "platformele noastre de gestiune individuala, accesibile din e-mail-uri primite, pentru a minimiza traficul catre centrele noastre de apeluri extrem de ocupate".Blue Air suspenda zborurile regulate incepand cu data de 21 martie si pana la incheierea perioadei in care starea de urgenta este activa, se arata intr-un comunicat transmis Ziare.com.In aceste conditii, compania anunta ca pasagerii care au zboruri rezervate cu data de calatorie pana pe 31 mai 2020 (inclusiv) si doresc sa isi reprogrameze calatoria pot beneficia de rebooking gratuit, pentru zboruri dupa data de 1 iunie, sau de restituirea sumei sub forma de voucher, ce va putea fi folosit pentru cala ...citeste mai departe despre " Ce se intampla cu biletele de avion luate inainte de criza? Ce companii restituie banii sau accepta reprogramarea zborurilor " pe Ziare.com