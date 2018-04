Criza salarizarii din sanatate: Daca n-au fost bani de sporuri, se gasesc pentru stimulente?

Masura ar urma sa fie valabila pentru veniturile platite pentru luna martie. Ministrul spune ca aproximativ 10% din personalul din sanatate e in situatia de a primi mai putini bani, dar ca situatia clara o va vedea si ea dupa ce sunt calculate si platite toate salariile. Astfel, de saptamana viitoare, cand spera ea ca va obtine aceste date, vor avea loc noi negocieri cu sindicatele pentru a fi refacut regulamentul de sporuri adoptat acum doua saptamani.O falsa solutie, o alta carpealaDeputatul USR Tudor Pop, membru in Comisia pentru Sanatate, a fost saptamana aceasta la mai multe spitale din Capitala, a vorbit cu angajatii nemultumiti si spune ca masura decisa de Sorina Pintea nu are cum sa fie viabila."Nu exista bani pentru stimulente, e o falsa solutie, un fel de carpeala. Bugetul unui spital, indiferent ca vorbim de unul mare sau unul mic este oricum canibalizat de plata salariilor. Se intampla lucrul asta intr-un procent care ajunge si la 90%.Daca managerii nu pot plati sporurile minime, de unde sa mai scoata bani de stimulente? Iar bani din programele nationale de sanatate pe care le ruleaza spitalul iarasi nu pot fi luati, pentru ca asta inseamna deturnare de fonduri. Nu poti folosi bani de medicamente pentru salarii, e deturnare de fonduri. Eu ca manager, nu as face lucrul asta, mi-as da demisia decat sa fac inchisoare pentru o lege proasta, facuta pe genunchi, care a avut nevoie de 10 ordonante de urgenta de corectie.Eu cred ca in cel mai bun scenariu pentru luna martie managerii vor fi nevoiti sa faca la randu-le aceste permutari in care sa mai taie putin din sporurile si asa plafonate ale medicilor si sa le distribuie personalului sanitar afectat de scaderea salariala din luna martie. Nu exista la ora actuala solutii legale. Asta cu stimulentele este o falsa solutie, nu exista bani pentru stimulente. Daca existau bani se dadeau pentru sporuri", a declarat, pentru Ziare.com, Tudor Pop."Guvernul continua bataia de joc"Deputatul USR spune ca practic Guvernul nu-si asuma responsabilitatea pentru propriile greseli si lasa in sarcina managerilor de spitale sa le repare."Parearea mea e ca Guvernul nu-si asuma propriile masuri. Se spala pe maini iar consecin ...citeste mai departe despre " Criza salarizarii din sanatate: Daca n-au fost bani de sporuri, se gasesc pentru stimulente? " pe Ziare.com