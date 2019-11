CSAT a numit un nou sef al Armatei si a aprobat cumpararea altor avioane F-16. Creste numarul de militari trimisi in zone de razboi

Armata va avea un nou sef, dupa trecerea in rezerva a generalului Nicolae Ciuca, devenit ministru al Apararii in Guvernul Orban."O tema foarte importanta pentru functionarea Armatei, am avut azi pe ordinea de zi avizarea noului sef al Armatei (...) General-locotenentul Petrescu, un militar cunoscut, respectat, eminent, a fost avizat favorabil pentru pozitia de sef al Armatei Romane", a spus Iohannis.Pe de alta parte, seful statului a anuntat ca a fost avizata si cumpararea a inca cinci avioane F-16, fiind vorba despre o achizitie de peste 100 milioane de euro."Am discutat astazi in ceea ce priveste achizitiile pentru Armata. E vorba de a achizitiona inca 5 avioane F-16. Guvernul a venit cu un proiect de lege care a fost avizat favorabil pentru achizitii mai mari de 100 milioane de euro. E nevoie de aprobarea Parlamentului", a relatat seful statului.Alta tema abordata in CSAT a fost continuarea alocarii de catre Romania a 2% din PIB pentru Aparare.Creste numarul trupelor trimise la razboiIn plus, Iohannis a anuntat si ce trupe trimite tara noastra in 2020 in teatrele de operatiuni:"Am aprobat fortele armate care vor participa la misiuni in afara Romaniei. Sunt fortele Armatei, care in acest an au fost aprobate pentru anul 2020 in numar de peste 2.100 de militari si civili.Este o crestere destul de mare, o crestere cu peste 200 de oameni care vor participa in plus anul viitor fata de anul in curs, din care este important de mentionat ca peste 800 dintre ei vor participa la misiunea din Afganistan in continuare.Din partea Ministerului Afacerilor Interne am aprobat peste 790 de militari si politisti care vor participa la diferite misiuni unde suntem parte, in afara Romaniei".Citeste toate declaratiile facute de Klaus Iohannis la finalul CSAT: Sustin alegerea primarilor in doua tururi. Ar fi foarte bine sa mergem spre anticipate in primavaraB.B. ...citeste mai departe despre " CSAT a numit un nou sef al Armatei si a aprobat cumpararea altor avioane F-16. Creste numarul de militari trimisi in zone de razboi " pe Ziare.com