CSM a aprobat cererea de pensionare a judecatorului din dosarul Colectiv. Procesul s-ar putea relua de la zero

Surse din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au declarat, pentru Mediafax, ca plenul CSM a aprobat cererea.In acest caz, procesul ar putea fi reluat de la zero, potrivit normelor in vigoare.Reprezentantii victimelor din incendiul Colectiv au acuzat de nenumarate ori tergiversarea dosarului.Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv, crede ca pana la sfarsitul acestui an nu se va mai intampla nimic in procesul Colectiv, dupa ce judecatorului Valentin Terceanu i s-a aprobat pensionarea."Ce mi se pare anormal este fapul ca exista pericolul ca acest dosar sa se reia de la zero. Iar aici avem o mare problema, pentru ca mai sunt trei luni si se fac trei ani de la aceasta tragedie, iar procesul sta pe loc.Am stat doi ani si jumatate ca sa inceapa procesul, care are doua infatisari pe fond, iar acum a aparut aceasta lovitura, mai ales ca in septembrie trebuia sa fie urmatoarea infatisare", a declarat Eugenu Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010 si parintele unui tanar decedat dupa incendiul de la Colectiv.Presedintele Asociatiei Colectiv este de parere ce se doreste tergiversarea procesului, iar ancheta decurge foarte greu."Din punctul meu de vedere s-a dorit mereu intarzierea acestui dosar si se doreste in continuare. De doi ani de zile avem o plangere penala cu privire la ce s-a intamplat dupa incendiu, cu problemele din spitale, iar aici ancheta merge extrem de greu.De ce trebuia sa ne batem cu pumnii in piept ca putem face fata in tara in ceea ce priveste ranitii?", conchide Iancu.Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) au trimis in judecata dosarul Colectiv inca de pe 28 aprilie 2016.Aceasta cauza a ajuns la Tribunalul Bucuresti dupa ce in 5 aprilie Judecatoria Sectorului 4 a decis sa reuneasca dosarul incendiului de la clubul Colectiv cu cel al fostului primar Cristian Popescu Piedone.In urma incendiului din clubul Colectiv si-au pierdut viata 64 de persoane.