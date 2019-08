"Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ prevederile ce privescactivitatea autoritatii judecatoresti din proiectul de Ordonanta a Guvernului privindreglementarea unor masuri fiscale-bugetare", este minuta CSM.CSM sublinia, intr-un comunicat transmis joi, ca nu va tolera "afectarea statutului magistratului" si "incalcarea independentei" prin eliminarea pensiei de serviciu.Precizarile intervin in contextul in care in spatiul public a aparut un proiect de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare prin care se doreste, printre altele, taxarea pensiilor care nu se bazeaza pe contributivitate.Citeste si: CSM sustine ca impozitarea pensiilor magistratilor incalca independenta acestoraVineri, ministrul Muncii Marius Budai a anuntat ca Guvernul va finaliza, pana luni, schema de impozitare sau taxare a pensiilor de serviciu."Este o discutie care a fost asumata de intreg Guvernul. Nu mai exista chestiuni personale".Citeste mai multe despre planurile Guvernului: Cum vrea Guvernul sa aduca bani la buget: Taxa pe sucuri, acciza mai mare la tigari, pensii impozitate si reduceri de personal ...citeste mai departe despre " CSM a avizat negativ OUG de taxare a pensiilor speciale. Decizia a fost unanima " pe Ziare.com