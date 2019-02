CSM a avizat favorabil OUG pentru procurorul european. Toader anunta o conferinta de presa dupa sedinta de guvern

11:50 - Plenul CSM a avizat favorabil proiectul de OUG. Astfel, in ceea ce priveste persoanele care pot candida pentru functia de procuror european, plenul CSM si-a insusit observatia conform careia functia ar putea fi ocupata si de catre un judecator, "context in care trebuie prevazute conditiile de vechime si grad si cu referire la judecatori".Proiectul a fost avizat cu 17 voturi pentru si unul impotriva.10:30 - Tudorel Toader a anuntat, la finalul sedintei CSM, ca se va duce la ora 13:00 la sedinta de guvern. "Dupa terminarea sedintei, voi tine o conferintei de presa si voi incerca sa raspund intrebarilor dumneavoastra", a declarat Toader.Potrivit ordinii de zi a sedintei de Guvern, pe lista nu apare nicio ordonanta care sa priveasca justitia. Ordinea de zi poate fi, insa, suplimentata, asa cum s-a intamplat mereu in cazul subiectelor fierbinti din zona Justitiei si nu numai.Mass-media a mai publicat aseara un alt proiect mediatizat de ordonanta de urgenta prin care se schimba unele prevederi ale Legilor Justitiei.Vezi detalii aici - Toader pregateste o OUG prin care sa scoata Sectia pentru magistrati de sub autoritatea lui LazarProiectul de OUGPotrivit ordinii de zi publicata pe site-ul CSM, plenul discuta azi "avizarea proiectului de Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO) ", transmite Agerpres.Ministrul Justitiei a precizat, in weekend, ca prin ordonanta de urgenta se poate crea baza juridica pentru selectarea a trei candidati dintre care va fi ales procurorul european din partea Romaniei.Citeste si: Cum a aranjat Toader ca el si numai el sa faca propunerile pentru functia de procuror european"Fiecare tara trebuie sa isi desemneze propriul procuror european, care isi va desfasura activitatea acolo, la sediul european, la Luxemburg. Ce inseamna asta? Ca noi trebuie sa cream baza juridica, baza legala pentru a putea selecta trei procurori, trei candidati, dintre care unul va fi selectat ca procuror european din partea Romaniei si se va proceda la fel in toate celelalte 21 de state. (...)Prin ordonanta putem crea baza ...citeste mai departe despre " CSM a avizat favorabil OUG pentru procurorul european. Toader anunta o conferinta de presa dupa sedinta de guvern " pe Ziare.com