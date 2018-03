CFR Marfa are toate conturile poprite si nu poate plati salariile: 7.500 de oameni nu vor avea ce pune pe masa de Paste

In plus, fara bani, CFR Marfa nu se va putea inscrie nici la licitatiile de zilele urmatoare pe care spera sa le castige, ca sa poate ramane pe piata. Deja a pierdut doua dintre ocazii, potrivit unor documente furnizate de sindicalisti.Presedintele Federatiei Mecanicilor de Locomotiva din Romania, Iulica Mantescu, sustine ca aceasta criza a societatii este cauzata atat de nepasarea statului, cat si de interesele celor care ar vrea sa aduca CFR Marfa in sapa de lemn si sa-i preia clientii.Potrivit unui document prezentat de sindicalistii CFR Marfa joi, in cadrul unei conferinte de presa, CFR Marfa SA are de platit catre Compania Nationala CFR SA 835.829 lei, dintre care 590.126 lei sunt datorii curente, iar restul, penalitati.Cum s-a ajuns ca CFR Marfa sa datoreze aceste sume, dupa ce in urma cu numai cini ani statul ii stersese datoriile, a explicat pentru Ziare.com presedintele Federatiei Mecanicilor de Locomotiva din Romania, Iulica Mantescu."In primul rand, taxele platite de societate pentru exploatarea infrastructurii sunt foarte mari. Pentru fiecare kilometru pe care fiecare tren il parcurge pe cale ferata, se plateste catre CFR SA o taxa de circa 15 lei, echivalentul a 3,6 euro. Apoi, se lucreaza cu locomotive vechi de peste 60 de ani si cu vagoane vechi, care nu fac decat sa aduca foarte mari costuri suplimentare.In ultimii ani, a mai aparut o problema: privatii au inceput sa ia din contractele CFR Marfa, venind la licitatii cu preturi de dumping. A fost nevoie de ani ca toate lumea sa inteleaga ca la preturi prea mici nici macar costurile de rulare nu ti le scoti si nu mai poti functiona.In plus, CFR Marfa are de recuperat acum, de la diverse companii catre care a prestat servicii de transport - cum ar fi Oltchim care e in insolventa - sume mari de bani. De fapt, cei circa 590.000 de lei pe care CFR Marfa ii datoreaza catre CFR SA sunt sume nerecuperate de la clienti. Problema este ca in timp au aparut si penalitatile, iar in ultima vreme toti banii care s-au platit au fost incasati ca penalitate, fara a contribui deloc la scaderea datoriei de baza", a explicat pentru Ziare.com Iulica Mantulescu.Presedintele Federatiei Mecanicilor de Locomotiva din Romania acuza ca CFR Marfa a ajuns in prezenta situatie si din cauza ca multi a ...citeste mai departe despre " CFR Marfa are toate conturile poprite si nu poate plati salariile: 7.500 de oameni nu vor avea ce pune pe masa de Paste " pe Ziare.com