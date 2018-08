Cu ce a atacat Jandarmeria multimea din Piata Victoriei? Gazele lacrimogene precum CS sau DM sunt clasificate drept arme chimice

Mai multe organizatii civice au criticat folosirea gazelor, intr-o zona in care erau copii, femei insarcinate si batrani, toti pasnici si inofensivi."Putem specula ca s-a folosit tipul CS. Gazele lacrimogene precum CS sau DM sunt clasificate drept arme chimice si este interzisa utilizarea lor in razboi", spune un asistent universitar la Facultatea de Medicina din Timisoara.Autoritatile nu au dat pana acum nicio explicatie oficiala cu privire la tipul de gaz folosit impotriva demonstrantilor din Piata Victoriei, in dupa-amiaza si seara zilei de 10 august.Ziare.com a solicitat Jandarmeriei sa faca public numarul de cartuse, butelii, grenade de gaz folosite in timpul interventiei. Asta in contextul in care tot mai multi protestatari se plang de efectele gazelor, dureri de cap si de stomac, prezente si la cateva zile de la marele miting.In plus, unii protestatari au fost raniti de capacele de la grenada sau de la cartusele de gaz si au fost internati.Reactia ONG-urilorAmnesty International si-a exprimat ingrijorarea profunda fata de "utilizarea unor substante chimice iritante pentru dispersarea demonstratiilor" de la Bucuresti, intr-un comunicat de presa.In plus, organizatia cere ca ancheta sa fie facuta de procurori civili, nu militari.Pe de alta parte, Asociatia 21 Decembrie 1989 cere pentru cei raniti acordarea de ajutor in strainatate pentru a se putea face o expertiza toxicologica, avand in vedere efectele toxice asupra persoanelor atacate, ajunse in stare de lesin, existand suspiciunea folosirii unor substante toxice de lupta de provenienta estica, prohibite in UE pentru utilizarea in scopuri politienesti. Si acest ONG solicita ca ancheta sa fie facuta de procurori civili.Cladirile inalte din Piata opresc disipareaRaul Patrascu, asistent universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara, si fost consilier de stat pe probleme de sanatate in Guvernul Ciolos, avertizeaza asupra pericolelor expunerii organismului uman la gazele lacrimogene."Trebuie spus ca, desi am crede ca Piata Victoriei e un spatiu deschis si gazele s-ar putea disipa rapid, nu este asa. Prezenta cladirilor inalte ce imprejmuiesc Piata asigura un perimetru in care gazul se concent ...citeste mai departe despre " Cu ce a atacat Jandarmeria multimea din Piata Victoriei? Gazele lacrimogene precum CS sau DM sunt clasificate drept arme chimice " pe Ziare.com