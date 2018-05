Ce garantii primeste DNA: Lingouri de aur, opere de arta si chiar o tipografie

Potrivit procedurii, lingourile sunt in tezaurul unei banci, consemnate pe numele politicianului, la dispozitia DNA.Vladescu a completat restul sumei, pana la un milion de euro, cu garantii imobiliare asupra a doua terenuri si trei apartamente, dar si asupra unor conturi aflate acum la dispozitia DNA. Dupa ce a depus garantia, procurorii au anuntat ca il cerceteaza pe Vladescu sub control judiciar si i-au impus mai multe masuri.Cautiuni uriase in acest cazAlti acuzati din dosarul lui Vladescu au depus garantii pentru cautiune:- fostul deputat Cristian Boureanu - cautiune de 200.000 de euro - a garantat cu mai multe bunuri imobile;- fostul presedinte Eximbank , Ionut Costea - cautiune de 1,5 milioane de euro - a garantat cu imobile evaluate la 1.413.000 euro si a depus intr-un cont suma de 300.000 euro;- fostul secretar de stat Constantin Dascalu - cautiune de 500.000 de euro - a depus intr-un cont suma integral;- afacerista Mihaela Mititelu - cautiune de un milion de euro - a depus garantii imobile evaluate la 903.500 euro si la o banca suma de 96.500 euro;Ce este cautiuneaIn Romania, plata cautiunii este perceputa ca o garantie, pe care cel cercetat o pune la dispozitia magistratilor cu scopul de a garanta participarea la procesul penal, ancheta sau judecata, dar si respectarea de catre acesta a obligatilor asumate.Masura controlului judiciar pe cautiune poate fi dispusa de procuror in cursul urmaririi penale, de catre judecatorul de camera preliminara, in procedura de camera preliminara si de catre instanta in cursul judecatii.Daca cel aflat sub control judiciar nu respecta obligatiile, judecatorul poate dispune confiscarea cautiunii.Ghita, cautiune recordRecordul in materie de stabilire a cautiunilor a fost stabilit de Sebastian Ghita, caruia DNA i-a stabilit suma de 59.417.133 lei.Aceasta a fost acoperita prin depunerea de garantii reale imobiliare si mobiliare asupra mai multor bunuri imobile, bunuri mobile reprezentand echipamente ce apartin unei societati comerciale si opere de arta, toate in valoare de 86.652.513,50 lei.Adamescu, gaj o tipografieUna dint ...citeste mai departe despre " Ce garantii primeste DNA: Lingouri de aur, opere de arta si chiar o tipografie " pe Ziare.com