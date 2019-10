Cu Guvernul demis, Pintea a avizat spitalul regional din Craiova, care va costa 2,8 miliarde de lei. Detalii din proiect

"La fel ca la Cluj si Iasi, Spitalul Regional de Urgenta Craiova va furniza servicii integrate de inalta calitate, sigure, multidisciplinare, pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din regiune. Va fi dotat cu echipamente si aparatura de cea mai inalta performanta pentru servicii de calitate de prevenire, de diagnostic si terapeutice.In 18 octombrie se va emite acordul de mediu pentru aceasta unitate. De asemenea, de maine incepem incarcarea datelor pentru trimiterea cererii de finantare a Regionalului din Iasi la Bruxelles.Mai mult, tot pentru spitalul din Iasi, in data de 7 octombrie am lansat in SICAP, cu control ex-ante, procedura de achizitie publica pentru Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic. Pregatim la fel si pentru Cluj", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, citata intr-un comunicat.Spitalul Regional de Urgenta Craiova va avea o suprafata desfasurata de 165.256 metri patrati si un numar total de 807 paturi, pentru ingrijirea continua a pacientilor cu boli acute, 60 de locuri in Unitatea de Primiri Urgente, 30 de paturi de chirurgie de zi, 15 paturi - ingrijiri medicale de zi, 20 de paturi de ingrijiri oncologice de zi.Unitatea sanitara va avea 19 sali de operatie. Ea va dispune de un Centru de Tratament pentru Cancer, dotat cu echipament adecvat si alte facilitati de sprijin, ce va functiona intr-o cladire separata, unita de corpul principal al spitalului, printr-un coridor, la nivelul primului etaj.Valoarea investitiei este de 2.850.507.547,41 de lei."Noul Spital Regional de Urgenta va fi construit in jurul unui concept organizational de specialitati medicale grupate in centre.Modelul de functionare se bazeaza pe compartimentele/centrele clinice care cuprind grupuri compatibile de pacienti si specialitati medicale, reflectand necesitatea unei relatii de lucru stranse in furnizarea asistentei acute si de urgenta secundara si tertiara:Centrul pentru cap si gat cuprinzand specialitati de neurologie, neurochirurgie, oftalmologie, ORL, chirurgie maxilofaciala;Centrul toracic cuprinzand pneumologie, cardiologie, chirurgie toracica, chirurgie cardiovasculara;Centrul abdominal cuprinzand gastroenterologie, nefrologie, urologie, chirurgie generala;Centrul pentru articulatii, coloana vertebral ...citeste mai departe despre " Cu Guvernul demis, Pintea a avizat spitalul regional din Craiova, care va costa 2,8 miliarde de lei. Detalii din proiect " pe Ziare.com