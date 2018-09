Cu trenul sau cu avionul? Cat costa de fapt calatoriile

Cat costa un bilet de avion de la Londra la Paris? Raspunsul se gaseste usor pe Internet. Biletele ieftine determina tot mai multi oameni sa faca scurte calatorii in Europa: city breaks, vizite familiale sau calatorii de afaceri. Calatoria cu avionul este destul de rapida pentru un sfarsit de saptamana si costa deseori mai putin decat una cu trenul. Multi dintre noi fac insa aceste calatorii stiind ca in spatele lor se ascund si alte costuri. Nu in ultimul rand, calatoria cu avionul si emisiile ridicate de gaze cu efect de sera duc la grabirea incalzirii globale.Pentru a calcula costurile adevarate ale calatoriilor, DW a facut o comparatie, punand laolalta mii de bilete, ore de calatorie, cantitati de emisii CO2 pentru trenuri si avioane, pe sase rute: Berlin-Varsovia, Munchen-Budapesta, Londra-Amsterdam, Londra-Marsilia, Paris-Barcelona si Zurich-Milano.Analiza noastra arata care sunt rutele, pe care calatoriile cu trenul trenul sunt mai competitive decat cele cu avionul, si cum creste de fapt pretul in momentul in care ne gandim ca platim pe termen lung pentru distrugerea mediului inconjurator.Preturile biletelorPentru fiecare dintre aceste rute am verificat preturile a mii de tichete, cu sase saptamani inainte de plecare. Preturile pentru biletele de avion le-am cautat pe Google Flights, iar cele de tren pe Trainline. Aceste doua platforme compara preturile diferitelor companii de calatorie.Avionul nu este intotdeauna mai ieftin decat trenulGrafica arata cat costa in medie pe saptamana cea mai ieftina legatura cu trenul si cu avionul. Pentru itinerariile pe care opereaza companii de zbor low-cost, nu este o surpriza faptul ca un bilet de avion costa mai putin decat unul de tren. Dar totusi pe trei rute, biletele de tren au fost mai ieftine.Timpul de calatorieUneori ne sperie calatoria lunga cu trenul, mai ales in comparatie cu zborul cu avionul. Dar, de fapt, comparatia nu este corecta, pentru ca trenul face legatura de regula intre centrele oraselor. In concluzie, ajunge sa fii la gara cu cateva minute inaintea plecarii - cu exceptia unor rute catre Marea Britanie.Timpul real de calatorie cu avionul (rosu) - inclusiv 3 ore pentru tranzit - si cu trenul (albastru)In schimb, drumul pana la aeroport, trecerea prin controalele de securitate, astept ...citeste mai departe despre " Cu trenul sau cu avionul? Cat costa de fapt calatoriile " pe Ziare.com