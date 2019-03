Cuc trimite Corpul de Control la Metrorex, dupa ce sindicalistii au reclamat probleme grave

Joi, la sediul Ministerului Transporturilor, o delegatie a sindicalistilor de la metrou, care protestau in fata Ministerului Transporturilor, a fost primita de secretarul de stat Dragos Titea, responsabil cu atributii pe domeniul feroviar."In urma discutiilor, cele doua parti au convenit ca Ministerul Transporturilor, prin reprezentatii din Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), va solicita Consiliului de Administratie al Metrorex sa intocmeasca evaluarea activitatii directorului general, potrivit OUG nr. 109/2011, si sa prezinte in cadrul urmatoarei sedinte AGA un raport asupra activitatii de administrare care sa includa si informatii referitoare la executia contractului de mandat al directorului general al societatii.Totodata, in perioada urmatoare, Corpul de Control al ministrului va efectua un control tematic cu privire la aspectele semnalate de catre membrii organizatiei sindicale", se mentioneaza in comunicat.De asemenea, conform sursei citate, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, se va intalni in perioada urmatoare cu reprezentantii USLM si va discuta cu acestia problemele existente la nivelul Metrorex, precum si solutiile ce pot fi aplicate.Circa 100 de sindicalisti de la Unitatea-Sindicatul Liber din Metrou (USLM) au pichet joi, incepand cu ora 13:00, sediul Ministerului Transporturilor, cerand demisia directorului general al Metrorex, Dumitru Sodolescu. Protestul s-a incheiat la iesirea delegatiei de la discutii cu reprezentantii ministerului, in jurul orei 13:50.Sindicalistii de la USLM acuza indiferenta autoritatilor fata de problemele grave cu care se confrunta metroul bucurestean."Cu aceste trenuri CAF, siguranta calatorilor este pusa in pericol in prezent", a spus Radoi.Miercuri, presedintele Sindicatului USLM a declarat ca toate cele 13 trenuri de metrou CAF ar trebui retrase din circulatie, intrucat au probleme la computerul de bord care le poate face imposibil de controlat si care au dus la deraierea unui tren in ianuarie.Acestea sunt cele mai noi trenuri achizitionate de Metrorex, care circula cu preponderenta pe Magistrala 2 Pipera-Berceni. ...citeste mai departe despre " Cuc trimite Corpul de Control la Metrorex, dupa ce sindicalistii au reclamat probleme grave " pe Ziare.com