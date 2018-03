Cum a cumparat Firea masinile de topit zapada: Cate una de institutie, de la Zoo pana la Protectia Animalelor. Prin incredintare directa, de la aceeasi firma

Actiunea a produs ceva deranj la Primaria Capitalei, insasi Gabriela Firea grabindu-se sa dea asigurari ca achizitia masinilor de topit zapada a fost facuta conform legii.Informatia a ridicat insa mari semne de intrebare: de ce aceste masini, 12 in total, nu au fost achizitionate centralizat, de Primaria Capitalei, prin intermediul unei licitatii care sa dea posibilitatea obtinerii celui mai bun pret, ci au fost cumparate de institutii diferite din subordinea Primariei?Edilul sustine ca institutiile subordonate Municipalitatii, precum Politia Locala, RATB, RADET etc, sunt obligate sa isi desfasoare propriile actiuni de deszapezire si, de aceea, si-au achizitionat mai multe tipuri de utilaje sau unelte destinate acestor actiuni."Potrivit 'Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul Bucuresti' aprobata prin H.C.G.M.B. nr. 82/2015, la capitolul III.3.B. Activitatea de iarna, este prevazuta obligatia intocmirii si derularii programelor de deszapezire atat pentru operatorii de salubritate, cat si pentru administratorii si prestatorii de servicii publice", a transmis Primaria Capitalei.Ce ne arata insa o analiza a "administratorilor si prestatorilor de servicii publice" care au achizitionat masinile de topit?- toti, fara exceptie, au achizitionat FIX CATE O BUCATA de masina de topit, cu o valoare a tranzactiei sub 30.000 de euro, numai buna de o incredintare directa (potrivit Legii 98/2016, pentru tranzactiile de sub 30.000 de euro se poate face incredntare directa, institutia publica nu este obligata sa organizeze licitatie).- toate masinile de topit au fost luate, prin incredintare directa, de la acelasi furnizor, SC TAR M.V. SRL, chiar daca a fost vorba de 12 institutii diferite care au achizitionat cate un utilaj- masinile de topit au fost achizitionate de cea mai pestrita echipa de institutii din subordinea Primariei: de la Gradina Zoologica la Protectia Animalelor si de la Administratia pentru cladirile cu risc seismic la Clubul sportiv municipal, toata lumea pare ca se va ocupa, iarna de iarna, cu deszapezirea si topirea zapezii in propriile masini de topitIata care sunt institutiile din subordinea Primariei Capitalei care, pe langa Politia Locala, au achizitionat cate o masina de topit zapada:O autospeciala de topit zapada a fost achizitionata de ...citeste mai departe despre " Cum a cumparat Firea masinile de topit zapada: Cate una de institutie, de la Zoo pana la Protectia Animalelor. Prin incredintare directa, de la aceeasi firma " pe Ziare.com