Cum a ajuns George Soros cel mai detestat personaj public din Europa si SUA, deopotriva. Teoria conspiratiei devine globala

Intrebat daca el crede ca Soros sustine caravana, Donald Trump nu a confirmat, nici nu a negat, intretinand teoria conspiratiei: "Nu stiu cine este in spatele acesteia, dar nu as fi deloc surprins. Multa lume zice ca el este."Soros a negat orice legatura cu aceasta caravana. Frecventa cu care apar astfel de idei nefondate si viteza cu care se propaga de-a lungul Statelor Unite arata insa cat de divizata este opinia publica in privinta imigratiei ilegale - de altminteri, una din temele favorite de campanie electorala pentru Trump.In egala masura insa, este si un semnal de alarma pentru nivelul de popularitate al teoriilor antisemite si conspirationiste in randul politicienilor din prim-planul Europei si al Statelor Unite.Cele mai virulente atacuri la adresa lui Soros au fost lansate de Viktor Orban, premierul Ungariei, in 2015, cand Europa Centrala a fost traversata de un val de emigranti din Orientul Mijlociu."Numele sau este cel mai sonor din randul celor care ar face orice sa slabeasca statele nationale", a spus Orban intr-un interviu radio, cu referire la George Soros, de altminteri nascut chiar la Budapesta. "Toti activistii astia care ii ajuta pe imigranti fac parte din reteaua internationala de trafic de persoane a acestui individ.", a continuat Orban.Soros a negat cu tarie orice astfel de plan, insa, intr-un articol semnat in 2016 vorbeste despre cum Europa ar putea face fata valului de refugiati nu doar prin intarirea frontierelor externe, ci si prin implementarea unui plan de primire a unui numar de 300.000 de refugiati anual.Laura Silber, purtatorul de cuvant al milionarului fondator al Fundatiei pentru o Societate Deschisa, a acuzat guvernul ungar ca a preluat o campanie negativa la adresa lui Soros, pe tema averii sale imense, si incearca sa o directioneze catre propriile scopuri."Vedem cum granitele a ceea ce consideram inacceptabil devin din ce in ce mai vagi", sustine Silber, facand referire la campania sustinuta d