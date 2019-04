Cum a demontat Lazar un fake-news marca Toader: Cineva imi spune ca deplasarile dumneavoastra au costat frumoasa suma de 500.000 de euro

Precizarile sunt facute de Parchetul General in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a acuzat pe Lazar, in timpul interviului pentru functia de procuror general de astazi, ca ar fi dat pe deplasari 500.000 de euro."Voi solicita si eu oficial aceste date", a spus Toader, astazi, la Ministrul Justitiei.Cheltuielile privind deplasarile externe ale lui Augustin Toader au fost subiectul mai multor stiri la Antena3.Foto: Antena3 TVToader, cheltuieli mai mariPotrivit informatiilor obtinute de Ziare.com, din 23 februarie 2017, cand a devenit ministru, pana in aprilie 2018, Tudorel Toader a fost in 16 deplasari externe care au costat 140.723 de lei, potrivit datelor comunicate de Ministerul Justitiei la vremea respectiva.Citeste si: Tudorel Toader - un pasionat calator prin lume pe bani publici. Cu un invitat permanentDialogul Toader-LazarRedam dialogul dintre ministrul Justitiei si procurorul general pe tema deplasarilor lui Augustin Lazar in trei ani de mandat:Tudorel Toader: Am o intrebare, dar punctual si atat, ca sa incheiem. Ne-ati prezentat aici si in raportul dumneavoastra semnele recunoasterii internationale, ca ati fost invitat, ca ati fost invitat, ca ati fost invitat...Augustin Lazar: Ca reprezentant al Ministerului Public.Tudorel Toader: Ca doar nu al Justitiei sau al familiei Lazar. Intrebarea este urmatoarea. Daca aveti o evidenta a tuturor deplasarilor si evident a rezultatelor de recunoastere institutionala. Cineva imi spune, si voi verifica oficial, faptul ca toate aceste deplasari, pe durata mandatului dumneavoastra, au costat Ministerul Public, repet, trebuie sa verific, o frumoasa suma de 500.000 de euro. Este adevarat?Augustin Lazar: Domnule ministru, eu cred ca este o exagerare. Si stiu, noi am comunicat la un post de televizune care sunt deplasarile. Vreau sa va spun ca procurorul general reprezinta Ministerul Public. Procurorul general daca reprezinta Ministerul Public se deplaseaza acolo unde Ministerul Public este invitat si face expuneri pe temele pe care a fost solicitat. Face schimb de experinta, intra in relatii cu ceilalti procurori, cu Eurojust-ul. Este invitat nu pentru beneficiul lui personal. Este o onoare a Ministerului Public. Noi am pr ...citeste mai departe despre " Cum a demontat Lazar un fake-news marca Toader: Cineva imi spune ca deplasarile dumneavoastra au costat frumoasa suma de 500.000 de euro " pe Ziare.com