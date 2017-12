Cum a dinamitat Donald Trump lumea in primul an ca presedinte al Statelor Unite

Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA.La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si ordinele executive semnate de el au starnit valuri de controverse in randul americanilor.Vezi ce discurs a sustinut Trump la ceremonia de investire in functie.Ziare.com va prezinta o retrospectiva a celor mai controversate legi adoptate de Donald Trump, al 45-lea presedinte din istoria Statelor Unite.23 ianuarieReinstituirea politicii "Mexico city"Aceasta reglementare le interzice ONG-urilor care primesc fonduri de la americani sa sustina, sa efectueze si chiar sa vorbeasca cu femeile interesate despre avorturi.Trump nu sustine sub nicio forma avorturile ca metoda de planificare familiala.In luna octombrie, Camera Reprezentantilor a SUA, majoritar republicana, a adoptat o propunere de lege ce ar pedepsi medicii care practica intreruperi de sarcina dupa saptamana 20.Ordin executiv privind retragerea Statelor Unite din Parteneriatul Trans-Pacific (TPP)Parteneriatul Trans-Pacific (TPP) este unul dintre cele mai ample acorduri comerciale negociate de presedintele Barack Obama si a fost una dintre prioritatile sale economice, insa Trump a descris TPP drept un "potential dezastru pentru tara".Acesta anunta in luna noiembrie ca, in prima sa zi de mandat, va emite un ordin executiv, pentru a retrage Statele Unite din Parteneriatul Trans-Pacific.Trump s-a tinut de cuvant, asa ca s-a retras din procesul de negocieri privind Parteneriatul.25 ianuarieOrdin Executiv privind protectia frontierelorDe asemenea, ordinul vizeaza si imbunatatiri privind imigratia, inclusiv construirea unei bariere la frontiera de sud.27 ianuarieOrdin Executiv privind protejarea tarii de intrarea terorista straina in teritoriuRefugiatilor sirieni le era interzisa intrarea pe teritoriul Statelor Unite, pe termen nelimitat.Trump sustinea ca aceasta masura este in favoarea intereselor Statelor Unite.Cetatenii din Iran, Irak, Siria si Sudan (posibil Libia, Yemen si Somalia) nu aveau voie sa intre in SUA timp de 90 de zile.Prin acest ordin, Trump si-a propus sa stopeze intrarea in SUA a "teroristilor islamisti radicali".16 iunieMemorandum Prezidential privind inasprirea politicii SUA fata de CubaDonald Trump a atacat una dint ...citeste mai departe despre " Cum a dinamitat Donald Trump lumea in primul an ca presedinte al Statelor Unite " pe Ziare.com