Cum a folosit statul roman banii negri recuperati din dosarele de mare coruptie

Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a reusit in 2016 sa recupereze 20 de milioane de lei. Este vorba de sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile, dupa ramanerea definitiva a hotararii de confiscare.Citeste si: Un director de la Fisc a explicat, in premiera, de ce statul recupereaza asa de greu bunurile confiscate de la marii coruptiPotrivit Legi 318/2015, pentru infiintarea, organizarea si functionarea ANABI, acesti bani trebuie impartiti intre institutiile statului, iar o mica parte catre ONG-uri.Fondul se imparte astfel: Ministerul Educatiei (20%), Ministerul Sanatatii (20%), Ministerul de Interne (15%), Ministerul Public (15%), Ministerul Justitiei (15%) si alte 15% catre organizatiile neguvernamentale sau academiile care pot primi acesti bani pentru implementarea de proiecte de prevenire a criminalitatii, de protectie a victimelor sau de educatie juridica.Conditiile finantariiLegea a stabilit ca acesti bani trebie folositi in finantari care indeplinesc urmatoarele conditii:1. Privind scopul urmarit - educatie juridica, prevenirea criminalitatii si asistenta victimelor infractiunilor;2. Privind implementarea politicilor publice - contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategii nationale sau sectoriale aprobate de Guvernul Romaniei.Cum s-au impartit baniiPotrivit raportului pe 2017, publicat in aceasta saptamana de ANABI, banii au fost impartiti astfel:Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (20%): 4.107.253,6 lei;Ministerul Sanatatii (20%): 4.107.253,6 lei;Ministerul Afacerilor Interne (15%): 3.080.440,2 lei;Ministerul Public (15%): 3.080.440,2 lei;Ministerul Justitiei (15%): 3.080.440,2 lei;ANABI pentru asociatii si fundatii cu obiect (15%): 3.080.440,2 lei.Ce s-a facut in realitate cu acesti baniPotrivit comunicarilor transmise ANABI, sumele de bani nu au fost utilizate de catre Ministerul Educatiei si de catre Ministerul Sanatatii.MAI, bani pentru mentenanta aeronavelorMinisterul Afacerilor Interne a cheltuit banii in trei activitati importante.- Inspectoratul General de Aviatie al MAI (IGAv) a cheltuit cu mentenanta aeron ...citeste mai departe despre " Cum a folosit statul roman banii negri recuperati din dosarele de mare coruptie " pe Ziare.com