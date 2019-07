Cum a ramas Ivan Patzaichin fara ponton pe Dambovita si de ce bucurestenii nu se mai pot plimba gratuit pe rau

Asociatia Ivan Patzaichin Mila 23 - fondata de celebrul canotor roman si de arhitectul Teodor Frolu - a organizat inca din anul 2013 plimbari gratuite cu ambarcatiuni usoare pe raul Dambovita, in preajma Bibliotecii Nationale. Scopul acestor plimbari era sa le ofere bucurestenilor experiente inedite, sa promoveze ecoturismul.Eveniment organizat de Asociatia Ivan Patzaichin Mila 23 pe Dambovita, in preajma Bibliotecii Nationale. Sursa foto: Arhiva Facebook /RawmaniaTeodor Frolu a explicat pentru Ziare.com ca - pana sa inceapa plimbarile cu barca pentru populatie - asociatia lui Ivan Patzaichin a trebuit mai intai sa faca eforturi sustinute pentru a da o noua fata malului de rau, care in urma cu 6-7 ani era murdar si neamenajat."Acolo era un loc plin de sobolani. Era un spatiu pe care nimeni nu dadea doi bani. Dar pentru ca noi am vazut acolo potential, am reusit sa convingem atat administratia locala, cat si Apele Romane, sa accepte sa reabilteze zona nu asa cum isi propusesera, ci dupa un proiect pe care noi l-am pus la dispozitie gratuit.De la inceput am vrut ca acolo sa se amenajeze un spatiu de care oamenii sa se poata bucura. Chiar noi am fost de parere ca ar fi bine sa se deschida si cateva terase acolo, tocmai pentru activarea spatiului si pentru ca oamenii sa vina cu placere.Am vazut ca s-a vehiculat ideea ca am fi avut si noi un restaurant pe malul Dambovitei. Nu e adevarat, n-am avut restaurant acolo", ne-a declarat Teodor Frolu.Odata ce reabilitarea malulul a inceput, in 2013, Asociatia Ivan Patzaichin Mila 23 a inchiriat, pentru 3 ani, de la Apele Romane, o portiune de luciu de apa a raului, in preajma Bibliotecii Nationale. Doar asa si-a putut amenaja legal, pe rau, doua pontoane. Apoi - in baza unei autorizatii de la Primaria Generala a Capitalei - a amplasat pe malul raului si doua containere. Unul dintre acestea era folosit pentru depozitarea echipamentelor necesare plimbarilor cu barca, iar al doilea a fost transformat in centru de informare ecoturistica.In urmatorii ani, plimbarile cu canotca pe Dambovita s-au desfasurat fara probleme. Cum nu incasa, insa, niciun ban de pe urma acti ...citeste mai departe despre " Cum a ramas Ivan Patzaichin fara ponton pe Dambovita si de ce bucurestenii nu se mai pot plimba gratuit pe rau " pe Ziare.com