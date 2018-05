Cum a reusit deputatul Mitraliera sa modifice legea in baza careia a fost condamnat - stenograme

Conform votului electronic inregistrat oficial, proiectul a fost votat de 196 de deputati si a primit doar 59 de voturi impotriva, 4 deputati abtinandu-se. Un numar de 12 deputati liberali au votat alaturi de PSD, ALDE si UDMR, printre ei aflandu-se si Adriana Saftoiu, Mara Calista sau Viorica Chereches.Proiectul a trecut de Senat si prin urmare, daca nu va fi contestat la CCR, va ajunge la presedintele Romaniei, care va decide daca il promulga sau il retrimite la Parlament pentru reexaminare.Despre ce este vorbaProiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei a fost depus, in decembrie 2017, de catre deputatul PSD Catalin Radulescu si alti peste 100 de parlamentari PSD.(Foto: Camera Deputatilor)In esenta, legea urmeaza sa dea voie alesilor locali - primari, viceprimari, presedinti de CJ sau vicepresedinti de CJ, consilieri locali sau judeteni - la functii si activitati in sectorul privat "care nu sunt in legatura directa" cu atributiile exercitate din demnitatea pentru care au fost alesi.Citeste si: Deputatul "mitraliera" vrea ca toate dosarele penale intocmite dupa 2009 sa fie rejudecate: Au stat in puscarie oameni nevinovati"Primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti pot exercita functii in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa cu atributiile exercitate ca primari sau viceprimari, primar general sau viceprimari ai municipiului Bucuresti, potrivit legii", este una din modificari.Intalnirea de la DNA cu Legea transparenteiCatalin Radulescu s-a intalnit pentru prima data cu Legea 161/2003 pe 3 martie 2014, atunci cand procurorii DNA l-au pus sub acuzare pentru dare de mita si pentru efectuarea de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia.Pe scurt, Radulescu era si deputat si administrator/director general al societatii Concordia Con. Strade SRL.Acuzatia de spaga avea legatura cu promisiunea lui Radulescu de a oferi 10.0000 de lei reprezentantului magazinului Dedeman din Pitesti, pentru c ...citeste mai departe despre " Cum a reusit deputatul Mitraliera sa modifice legea in baza careia a fost condamnat - stenograme " pe Ziare.com