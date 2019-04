Edilul a fost audiat miercuri de procurori, iar dupa cateva ore a fost pus sub control judiciar. In plus, este suspendat din functie pana la finalizarea anchetei.Alaturi de el mai sunt cercetati secretarul comunei, dirigintele de santier si administratorul firmei care a demarat lucrarile abia dupa ce au intrat pe fir politistii, potrivit Digi24."Cu stiinta, a dispus efectuarea platii unei facturi din data de 26 noiembrie 2018 in suma de 268,758 de lei, reprezentand contravaloare servicii executie la obiectivul construire pod biserica Andreesti, comuna Vladimir, desi aceste servicii si lucrari nu au fost efectuate in totalitate", a declarat Cristina Ciobanu, prim procurorul Parchetului Judetean Gorj.Potrivit sursei citate, alti 14 mii de lei au fost platiti pentru servicii de dirigentie de santier care, spun anchetatorii, nu au fost efectuate in realitate.Pentru a fi credibil, primarul a trimis la Ministerul Dezvoltarii documente false. El ar fi mutat un panou care anunta investitia langa alt pod, gata facut, acum cativa ani insa.Astfel, in documentele care au ajuns la minister figura ca aproape gata un pod de 23 de metri, din structura metalica. In realitate insa utilajele au ajuns in santier in urma cu doar doua luni, iar lucrarile sunt departe de a fi gata.Ioan Ianasi se afla la primul mandat din primar si a avut si in trecut probleme cu legea. El a fost condamnat la un an si 4 luni de inchisoare in 2015, dupa ce a lovit cu masina un pieton si a fugit de la locul faptei. ...citeste mai departe despre " Cum a reusit un primar din Gorj sa obtina bani pentru un pod inexistent " pe Ziare.com