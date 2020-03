Cum afecteaza epidemia de coronavirus livrarile AliExpress si Amazon

AliExpress este una dintre cele mai descarcate aplicatii la nivel global, pe fondul dezvoltarii comertului electronic prin care consumatorii cumpara produse precum telefoane mobile, aspiratoare si imbracaminte direct de la producatori, majoritatea din China, relateaza Reuters."Unele livrari si operatiuni de logistica inregistreaza timpi mai lungi de asteptate pentru procesarea comenzilor", a anuntat compania printr-o postare pe Facebook Spre deosebire de platformele Tmall sau Taobao ale Alibaba, care sunt destinate pietei interne, AliExpress se adreseaza cumparatorilor internationali.Alibaba se extinde in afara Chinei prin intermediul unor divizii ca AliExpress pentru a compensa incetinirea cresterii pe piata interna si concurenta mai mare din partea unor companii precum JD.com.Lansata in 2010, AliExpress este populara in special in Rusia, Statele Unite, Brazilia, Spania si Franta, comercializand bunuri cum ar fi jeansi la pretul de 12,41 dolari si casti wirewless pentru 6,64 de dolari.In anul incheiat pe 31 august 2019, AliExpress a avut peste 79 de milioane de clienti activi pe an, potrivit site-ului companiei.Clientii s-au plans marti nu doar de timpul mai indelungat in care sosesc comenzile, dar si de faptul ca acestea sunt prelungite in mod automat, in loc sa fie anulate."Faptul ca sunt prelungite la nesfarsit si nu pot fi oprite nu inspira incredere", a declarat o clienta poloneza din Hong Kong, care pe 17 ianuarie a cheltuit circa 10 dolari pe un suport de telefon.Ea a spus ca singurul raspuns primit este sa contacteze direct vanzatorul, dar acesta nu raspunde, iar in acest caz nu ai ce sa faci.AliExpress a raspuns, marti, ca monitorizeaza situatia.Alibaba Group a avertizat in februarie ca va avea loc o scadere a veniturilor pricipalelor sale divizii, pe fondul impactului avut de epidemia de coronavirus asupra lanturilor de aprovizionare si a livrarilor.In acest timp, comerciantii de pe Amazon .com din Statele Unite se pregatesc pentru lipsa de produse, din cauza blocarii activitatii fabricilor in China si a anularii unor curse aeriene din China. Peste 1 milion de comercianti pe platforma Amazon se aprovizioneaza de la comercianti chinezi.Epidemia de coronavirus a provocat moartea a peste 3.000 de persoane si a infectat ...citeste mai departe despre " Cum afecteaza epidemia de coronavirus livrarile AliExpress si Amazon " pe Ziare.com