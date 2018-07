Cum arata aeronava Fortelor Aeriene Romane care este pregatita pentru a interveni in incendiul din Grecia (Video)

"Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut astazi, 24 iulie, o serie de convorbiri telefonice cu ministrul elen al apararii, Panos Kammenos, pe marginea situatiei de urgenta din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieti omenesti. Ministrul roman l-a asigurat pe omologul elen de intreaga disponibilitate a Armatei Romaniei de a interveni cu forte si mijloace in sprijinul fortelor care actioneaza la fata locului, in cazul in care autoritatile de la Atena vor solicita sprijinul prin Mecanismul de protectie civila al Uniunii Europene", se arata intr-un comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN).Pentru a sprijini autoritatile din Grecia, Fortele Aeriene Romane au pregatit o aeronava C-27 J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor, precum si o aeronava C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, cu un total de aproximativ 20 de militari, membri ai echipajelor si personal auxiliar, care pot decola in orice moment, la ordin, mai arata sursa citata.Ce este mecanismul de protectie civila"Mecanismul de protectie civila al Uniunii Europene coordoneaza raspunsul la dezastrele naturale si provocate de om la nivelul UE, permitand acordarea asistentei coordonate, eficace si rapide in sprijinul populatiilor afectate.Creat in 2001, acest mecanism a fost recent reformat in 2013 pentru a pune accentul pe prevenirea dezastrelor si pregatirea pentru acestea. Mecanismul de protectie civila al Uniunii include o capacitate europeana de raspuns in situatii de urgenta. Aceasta este o punere in comun voluntara a resurselor alocate in prealabil de statele membre in vederea desfasurarii imediate in interiorul sau in afara UE. Centrul de coordonare a raspunsului la situatii de urgenta este nucleul operational al mecanismului de protectie civila: este activ non-stop si coordoneaza eforturile UE de raspuns in caz de dezastre", au mai spus reprezentantii Ministerului Apararii.Citeste si: Catastrofa biblica in Grecia: Incendiile au ucis 74 de oameni, inclusiv turisti. Unii au fost gasiti imbratisati, la cativa metri de mare ...citeste mai departe despre " Cum arata aeronava Fortelor Aeriene Romane care este pregatita pentru a interveni in incendiul din Grecia (Video) " pe Ziare.com