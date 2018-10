Termenul avansat de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, in septembrie a fost noiembrie 2018. "Apreciez ca in cursul lunii noiembrie vom deschide traficului segmentul de autostrada, asa zisul ciot de A3 cu jonctiune in Soseaua Petricani", a spus ministrul, din nou, si in ocotmbrie.Asociatia Construim Romania a realizat o filmare cu drona in zona pentru a arata in ce stadiu sunt lucrarile."Constructorul a avansat cu lucrarile in ultima luna de zile, astfel ca a asternut asfalt pe aproape intreg tronsonul, inclusiv strat de uzura, a inceput montarea de parapeti, dar mai are cateva lucrari de terminat precum relocarea de utilitati de pe breteaua de descarcare a traficului la intersectia cu soseaua Petricani, montarea parapetilor, panourilor fonoabsorbante si a stalpilor de iluminat, trasarea de marcaje si montarea indicatoarelor, precum si alte lucrari de arta.Cu toate ca mobilizarea in teren nu este una grozava, speram ca in urmatoarea luna de zile constructorul sa termine toate lucrarile astfel incat receptia sa fie facuta pana la 1 decembrie 2018!", a transmis Asociatia Construim Romania pe Facebook Citeste si Desi au autostrada la o aruncatura de bat, locuitorii comunelor din nordul Capitalei circula tot in conditii vitrege. Cine e de vina si ce se poate face...citeste mai departe despre " Cum arata bucata de autostrada din Pipera cu o luna inainte de inaugurare (Video) " pe Ziare.com