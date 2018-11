Cum arata noile propuneri de uniforme pentru militarii romani, create de designerul Ciucu (Galerie foto)

Sacouri, parpalace, paltoane, chipiuri, fuste peste genunchi pentru doamne si palarii elegante pe nuante de crem si albastru din lana si cordura (un poliester modern - n.red.) au fost etalate pe podiumul de la Cercul Militar.Seful Directiei logistice a Statului Major al Apararii, generalul de brigada Constantin Negrea, prezent la eveniment, a afirmat ca tinuta de acum a militarilor este atestata din anul 1939, iar prin aceste propuneri se incearca "o ridicare a imaginii armatei romane" prin eleganta si prestanta."Este o perioada destul de lunga de timp si am simtit nevoia sa ridicam imaginea armatei romane prin eleganta, prestanta si prin atitudine. Nu poti sa porti uniforma daca nu ti-a ajuns la inima, drept urmare o vom prezenta in toate garnizoanele din tara.Vom astepta parerile colegilor nostri, opiniile, daca vor sa modifice, ii asteptam cu drag. Mi-au placut, sunt atragatoare, au o linie de eleganta, dau o imagine a militarilor. Haina il defineste pe militar.Fiecare natiune pentru armata proprie are o definitie proprie care pleaca de la uniforma. (...) Avem o schimbare de paradigma, avem o tinuta de oras si de serviciu si o tinuta combat pentru lupta, pentru teatrele de operatii", sustine generalul Negrea.Propunerile pentru noile uniforme de oras ale Fortelor Terestre si Fortelor Aeriene au fost create pro bono de catre designerul vestimentar Alexandru Ciucu, furnizor oficial al Casei Regale a Romaniei.Creatorul de moda a spus ca este o colectie dedicata regelui Mihai, punctand ca tinutele create pentru militarii romanii reprezinta cadoul sau pentru tara in Anul Centenar."Multumesc pentru oportunitatea de a scrie istorie, pentru ca intr-un fel sau altul asta este o istorie vestimentara. Este un proiect imens in care m-am implicat cu mare placere, pro bono, pentru ca il consider cadoul meu pentru tara intr-un an centenar.In curand se implineste un an fara regele Mihai, personal, dedic aceasta colectie de uniforme memoriei Majestatii Sale. (...) Este o colectie dedicata regelui Mihai pentru ca a existat o legatura foarte stransa intre regele Mihai si Armata Romana", a afirmat Ciucu la finalul prezentarii.Designerul a dezvaluit ca armata franceza l-a inspirat cel mai mult ...citeste mai departe despre " Cum arata noile propuneri de uniforme pentru militarii romani, create de designerul Ciucu (Galerie foto) " pe Ziare.com