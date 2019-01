Cum au ajuns romanii sa manance 100.000 de oua contaminate de la o ferma din Teleorman. Cine a ascuns informatiile pentru consumatori

"Pe 22 noiembrie au prelevat probe, pe 6 decembrie a venit buletinul de analize care a relevat faptul ca exista Fipronil in oua. Aceasta ferma nu avea niciun istoric. Si se controleaza in cadrul programului toate fermele, dar ordinea lor este data de o analiza de risc. Istoricul acestei ferme era curat pana acum. De asta au si durat mai mult analizele.Au fost 102.480 de oua contaminate care au ajuns pe piata. Nu avem de unde sa stim daca nu au ajuns pe piata si inainte oua contaminate", a spus Rares Habescu, purtatorul de cuvant al ANSVSA.Cine a musamalizat cazulIntrebat daca stie de ce DSVSA Teleoroman nu a comunicat populatiei riscurile aparute, purtatorul de cuvant al ANSVA a spus ca nu cunoaste de ce reprezentantii institutiei au procedat astfel, dar ca populatia ar fi trebuit sa fie informata.In prezent, la ferma din Draganesti Vlasca se deruleaza o ancheta a celor de la ANSVSA si a celor de la DSVSA Teleorman, prin care se urmareste identificarea modului in care Fipronilul a ajuns sa fie folosit la respectiva unitate de productie.Reprezentantii DSVSA Teleorman nu au putut fi contactati pentru un punct de vedere referitor la acest caz si pentru a explica de ce nu au informat populatia despre contaminarea oualelor cu Fipronil.In urma unui control tematic efectuat in luna noiembrie 2018, la ferma avicola din Draganesti Vlasca, s-a descoperit peste 4,2 milioane de oua contaminate cu un insecticid interzis.Ferma a fost pusa sub sechestru de DSVSA Teleorman.Fipronilul este un insecticid cu spectru larg, interzis in Uniunea Europeana la animale destinate consumului uman, din cauza riscului foarte crescut pentru om de a suferi diverse forme de toxiinfectie alimentara.Surse neoficiale din cadrul fermei sustin ca substanta s-ar fi utilizat pentru indepartarea paduchilor la gaini, fara sa se anticipeze consecintele. ...citeste mai departe despre " Cum au ajuns romanii sa manance 100.000 de oua contaminate de la o ferma din Teleorman. Cine a ascuns informatiile pentru consumatori " pe Ziare.com