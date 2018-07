Cum au fost prinsi inaltii magistrati implicati in dosarele de mare coruptie. Detalii din anchete

In cauzele de coruptie este necesara elaborarea unor strategii de ancheta care implica administrarea probatoriului in conditii dificile si pe parcursul unor perioade indelungate de timp. Concluziile apartin Florentinei Mirica, sefa Serviciului de Combatere a Coruptiei in Justitie din cadrul DNA, si sunt din proiectul de management pentru care a candidat la sefia parchetului anticoruptie.Saptamana trecuta, Tudorel Toader a respins candidaturile celor patru candidati pentru conducerea Directiei Nationale Anticoruptie: Florentina Mirica, procurorul sef adjunct al DNA Marius Iacob, procurorul sef al Sectiei judiciare penale din DNA Elena Grecu si Cristian Lazar, adjunctul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Proiectul Florentinei Mirica poate fi consultat pe site-ul Ministerului JustitieiLa Moravita s-au folosit 4 investigatoriUnul dintre exemplele oferite de Florentina Mirica este cel privind ancheta in cazul celor 94 politisti de frontiera si lucratori vamali din Moravita. Potrivit acesteia, ancheta s-a desfasurat pe o perioada de 9 luni, au fost autorizati 4 investigatori sub acoperire si cu identitate reala, acestia fiind rotiti in cadrul mai multor servicii.In acelasi caz, au fost interceptate 150 posturi telefonice, au fost efectuate inregistrari audio-video ambientale in mediul infractional, in conditiile cooperarii cu alte institutii (SRI, DGA si DIICOT).Procurorii au sechestrat in acest caz bunuri in vederea confiscarii speciale a sumei de 3.300.000 euro, inclusiv pe imobile existente in Austria.Citeste si: Dosarul Vama Moravita: Politistii ii spuneau spagii "ciocolata" si imparteau banii pe intuneric (Video)Politistii de frontiera, vamesii si traficantii implicati in cazul de la vama Moravita au fost judecati in doua dosare. In primul caz, 10 dintre cei judecati la Inalta Curte au primit pedepse cu suspendare, 12 dintre ei cu executare, iar unul singur a fost achitat. Pedepse insumand 118 ani si jumatate au fost date pe numele inculpatilor din lotul "Moravita 2": 25 condamnari cu executare, doua cu suspendare si patru achitari.Spaga era primita in casaUn alt caz ...citeste mai departe despre " Cum au fost prinsi inaltii magistrati implicati in dosarele de mare coruptie. Detalii din anchete " pe Ziare.com