Cum au reusit doua capitale europene sa nu mai aiba niciun accident rutier fatal: Masurile din care Romania trebuie sa invete

Tara noastra are ce invata din exemplul pus in practica de doua capitale din Europa, Oslo (Norvegia) si Helsinki (Finlanda), care au reusit sa nu mai aiba niciun accident rutier soldat cu morti, in 2019.Dupa ce a pus in aplicare o serie de masuri, Helsinki nu a mai inregistrat anul trecut niciun accident rutier care s-a soldat cu vreun deces pentru prima data din 1960 incoace, de cand au inceput masuratorile. In anii '90, in fiecare an in capitala Finlandei se inregistrau in jur de 20-30 de astfel de accidente.O situatie similara intalnim si in capitala Norvegiei, Oslo. Cum au reusit nordicii acest lucru? Folosirea masinii a devenit tot mai grea, conform The Guardian.Astfel, taxele pentru soferi au fost marite cu 70% in 2017, iar acest lucru a dus la o scadere a traficului cu 6%.Ulterior, taxele de parcare au fost majorate cu 50% in centrul orasului Oslo si cu 20% in celelalte parti. De asemenea, multe spatii de parcare au fost eliminate tocmai pentru a face loc pistelor de biciclisti.In plus, in jurul multor scoli circulatia cu masinile a fost interzisa, deoarece nordicii au dorit sa creeze spatii pietonale si sigure.Si limita de viteza din oras a fost modificata. Pe majoritatea strazilor din cartierele rezidentiale si centru se poate merge cu cel mult 30 km/h. Viteza maxima este de 50 km/h pe strazile principale si de 40 km/h pe celelalte.Populatia din Oslo a fost nemultumita la inceput, dar apoi a acceptat schimbarile facute, dupa ce s-a constatat ca acestea sunt in ajutorul lor."Cand oamenii vad ca functioneaza, nimeni nu vrea sa mai readuca masinile pe aceste drumuri. Tot mai multi oameni au vazut ca ce s-a intamplat este benefic pentru oras", a afirmat Arild Hermstad, viceprimarul orasului Oslo.In Bucuresti, primarul Gabriela Firea a avut intentia de a introduce taxa Oxigen, pentru a elibera traficul si a diminua poluarea, dar a renuntat dupa un sondaj ad-hoc facut pe Facebook In perioada 2015-2017, Norvegia a avut cea mai mica medie de decese in urma accidentelor rutiere din intreaga tara: 5.3 la 1 milion. In schimb, Romania ocupa primul loc din UE, cu 105.2 persoane ce au murit la fiecare milion de locuitori.C.S. ...citeste mai departe despre " Cum au reusit doua capitale europene sa nu mai aiba niciun accident rutier fatal: Masurile din care Romania trebuie sa invete " pe Ziare.com