In zilele de 25, 26, 29, 30 decembrie si 1, 2 ianuarie 2019, pe toate magistralele trenurile vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale.In zilele de 24, 27, 28, 31 decembrie, precum si 3, 4 ianuarie 2019, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2) si Magistrala 3 (Anghel Saligny- Preciziei) la un interval de 7 minute, pe Magistrala 2 (Berceni- Pipera) la un interval de 4 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2- Parc Bazilescu) la un interval de circa 11 minute."Ca in fiecare an, Metrorex este la dispozitia calatorilor sai si in noaptea de 31 decembrie 2018 - 1 ianuarie 2019, trenurile de metrou vor circula intre orele 00:00 - 1:00 la un interval de 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00 la un interval de 20 minute", anunta compania.Metrorex anunta, de asemenea, ca va introduce trenuri suplimentare in functie de fluxul de calatori. ...citeste mai departe despre " Cum circula metroul pana pe 6 ianuarie " pe Ziare.com