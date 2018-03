Cum erau dijmuite contractele la ADP Sector 1: "10%, atata vrea sefu'". O parte din bani ar fi ajuns la un consilier PNL

In schimbul banilor, contractul in valoare de 1,8 milioane de lei pe care firma de paza reprezentata de afacerist il avea cu ADP Sectorul 1 s-ar fi derulat fara probleme. "Ca sa fie bine, sa se deruleze contractul in liniste si sa nu mai fie probleme cu platile", ar fi spus Alin Vieru. Directorul ADP Sector 1 a fost trimis in judecata saptamana trecuta pentru acuzatia de luare de mita.Intermediarul mesajului era unul dintre subordonatii sefului ADP Sector 1, inspectorul Alin-Nicolae Stoian. Acesta fusese imputernicit anterior pe diverse functii in cadrul institutiei publice, cum ar fi cea de sef al serviciului Achizitii Publice sau director general adjunct.Citeste si: Clotilde Armand cere demiterea sefului ADP Sector 1, trimis in judecata pentru luare de mita: Are pe mana un buget de 140 milioane de leiComplicele, acord cu DNAPus in fata probelor, Stoian a recunoscut la DNA acuzatia de complicitate la luare de mita. El a fost de acord cu o condamnare la 3 ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata a 4 ani de zile.Stoian are interdictie pentru o perioada de 2 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare de a fi ales in autoritati publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat. Detaliile din acest articol sunt din dosarul care a ajuns pe masa magistratilor, care trebuie sa decida asupra acordului incheiat intre Stoian si procurorii DNA. Tribunalul Bucuresti a stabilit pronuntarea in acest caz pe 20 martie."Eu aicea sunt un tampon""10%, atata vrea sefu'", i-a transmis Stoian afaceristului. Negocierile pentru comisionul care urma sa fie dat spaga au fost dure, potrivit interceptarilor aflate in dosarul de la Tribunalul Bucuresti. Asta pentru ca, dupa ce erau scazute toate cheltuielile, profitul final al companiei de paza era de doar 3% in acest caz. Apoi, mai exista riscul ca firma sa fie cercetata pentru evaziune fiscala, deoarece era greu sa scoata o suma atat de mare de bani fara ca Fiscul sa sesizeze.Unul dintre sfaturile oferite de Stoian a fost ca afaceristul sa procedeze asa cum facea si prestatorul anterior, respectiv sa nu puna agentii de paza in posturi, astfel neinre ...citeste mai departe despre " Cum erau dijmuite contractele la ADP Sector 1: "10%, atata vrea sefu'". O parte din bani ar fi ajuns la un consilier PNL " pe Ziare.com