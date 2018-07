Cum frauda fondurile europene Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Teleorman

Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Teleorman a primit de la autoritatile europene aproximativ 17.000 de euro pentru un proiect care in realitate nu a avut loc, persoanele mentionate ca participanti la activitatea din proiect au fost fictive, iar partenerii externi mentionati in formularul de candidatura nu au participat in realitate la proiect. Cel putin asa spun oficialii de la DLAF (Departamentul pentru lupta antifrauda) si DNA.Cercetarile au vizat proiectul "Talk and will be listened to", care a fost organizat in cadrul programului "Tineret in actiune", runda 2 - 1 mai 2012, avand ca loc de desfasurare in Cisnadioara (Sibiu), si presupunea activitati de tip "schimburi multiculturale".Ce spunea oficialIn acest proiect trebuiau sa fie implicati 40 de tineri din Romania, Italia, Germania, Ungaria si Bulgaria, tineri care, desi provin din tari si culturi diferite, aveau probleme si intampinau obstacole comune. Pe langa promotorul principal, proiectul presupunea activitatea a patru alti promotori, cate o societate din Germania, Italia, Ungaria si Bulgaria."Problema principala a proiectului a fost somajul, tinerii neavand un loc de munca stabil si nici sperante sa-si gaseasca unul curand. Aceasta problema este pricinuita, pe langa cauzele stiute, si de lipsa lor de experienta - ei neputand sa identifice si sa exploateze o oportunitate ivita, de inabilitatile de comunicare si saracia vocabularului, timiditatea si inhibitiile legate de exprimarea in public si in dialogul cu oficialiatile", arata, la finalizarea proiectului, Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Teleorman.Asociatia arata ca acest proiect a fost un succes, iar la eveniment au participat lideri specialisti in comunicare, sport, teatru si psihologie. "Aceste activitati au cuprins seminarii la care temele au fost alese de catre tineri, jocuri colective de comunicare, teatru de improvizatie si pantomima", explica Asociatia.Data de gol de IPPractic, la finalul proiectului, ONG-ul a depus documente din care reiesea ca proiectul a fost un succes. Asta pe hartie, pentru ca in realitate nici nu s-a ti ...citeste mai departe despre " Cum frauda fondurile europene Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Teleorman " pe Ziare.com