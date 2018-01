Cum imparte Firea in 2018 cei 1,24 miliarde euro, banii bucurestenilor: Studii si planuri de zeci de milioane de euro. Cel mai mare buget de asistenta sociala

In proiectul de buget, 231 milioane de euro sunt alocati pentru infrastructura, 100 milioane de euro pentru investitii in sanatate, 32 milioane de euro pentru achizitia de autobuze, troleibuze si tramvaie, in masura in care se vor finaliza procedurile de achizitie.Sume importante sunt alocate si pentru subventii - 103 milioane de euro pentru RATB, 86 de milioane de euro pentru RADET. In continuare, sumele alocate pentru institutii de cultura sunt semnificative - peste 76 de milioane de euro.Bani alocati pentru SanatatePentru cele 19 spitale pe care le administreaza, Primaria aloca peste 111 milioane de euro. Banii sunt destinati atat pentru reabilitarea si modernizarea spitalelor actuale cat si pentru demararea unor noi proiecte:- pentru finalizarea spitalelor Foisor - 17.115.000 euro- pentru spitalul Victor Gomoiu - 9,4 milioane euro- pentru modernizarea corpului principal al Spitalului Clinic Victor Babes, pentru constructia cladirii noi pentru chirurgie si neonatologie la Spitalul Clinic Cantacuzino, pentru extindere la Spitalul Clinic Malaxa, modernizarea a trei pavilioane la Spitalul Clinic Obregia, construirea unui bazin pentru recuperare neuromotorie la Spitalul Sf. Luca - 2.655.000 euro- pentru studii de fezabilitate in vederea realizarii statiilor de epurare pentru toate spitalele ASSMB si expertize tehnice/seismice pentru spitalele care nu au beneficiat inca de aceasta expertiza - 790.000 de euro- pentru dotari spitale cu echipamente si aparatura medicala - 42.113.000 euro- pentru studii de fezabilitate in vederea construirii Spitalului Metropolitan, in zona de nord, si a altei unitati medicale in zona de vest, in sectorul 6 - 215.000 de euro- pentru Maternitatea Bucur, respectiv reabilitarea corpurilor A si B - 670.000 euro- pentru expertizarea si intocmirea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventie pentru 20 de policlinici - 680.000 de euro- pentru medicamentele si materialele sanitare pentru cabinetele din reteaua scolara - 416.000 euro- pentru achizitia a 106 ambulante - 10 milioane de euroSume alocate pentru infrastructura si fluidizarea traficuluiPeste 231 milioane de euro sunt alocati pentru infrastructura rutiera si fluidizarea traficului, dotari, investitii si subventii pentru transport in co... citeste mai departe despre " Cum imparte Firea in 2018 cei 1,24 miliarde euro, banii bucurestenilor: Studii si planuri de zeci de milioane de euro. Cel mai mare buget de asistenta sociala " pe Ziare.com