Cum isi bate joc statul de banii romanilor: certificatele energetice - o poveste despre fals, incompetenta si iresponsabilitate

Certificatul energetic al locuintei este un document tehnic pe care doar un auditor de specialitate il poate intocmi. Rolul actului este sa indice cantitatea de energie necesara pentru incalzirea, ventilarea, iluminarea si alimentarea cu apa calda a locuintei.Cu cat aceasta cantitate de energie e mai mica, cu atat locuinta e considerata mai eficienta din punct de vedere energetic. In consecinta, e incadrata intr-o clasa energetica mai buna (incepand cu G si terminant cu A, care indica eficienta maxima) si primeste o nota mai mare, pe o scara de la 1 la 100.Certificatul energetic e prevazut in legislatia romaneasca inca din anul 2005. Totusi, abia odata cu intrarea in vigoare a Legii 159/2013 eliberarea lui a devenit obligatorie. Respectiva lege stabilea ca nicio locuinta nu mai poate fi vanduta sau inchiriata decat daca e insotita de acest certificat.Legile au fost date inclusiv cu scopul de a colecta date precise cu privire la eficienta energetica a locuintelor romanilor si de a ajuta Romania sa gaseasca solutii si bani pentru a o imbunatati. Din pacate, n-a trecut mult si buna parte dintre auditori au inceput sa fenteze legea. Asa se face ca astazi, la cinci ani de la intrarea in vigoare a Legii 159/2013, cei mai multi dintre auditorii energetici nu mai culeg date de pe teren, asa cum le-o impune metodologia si nu mai fac cine stie ce calcule. In schimb, castiga bani buni din birou, vanzand pe Internet certificate energetice falsificate, intocmite nu pentru a furniza informatii reale, ci pentru a-i oferi proprietarului locuintei avantaje la vanzare sau la inchiriere.Presedintele Asociatiei Auditorilor Energetici de Cladiri (AAEC) din Romania, Emilia Mladin, a apreciat pentru Ziare.com ca doi din trei auditori energetici falsifica certificate si ca statul a piedut controlul asupra acestor documente. In plus, datele eronate inscrise la cererea clientului pe certificate fac imposibila intocmirea unui raport privind situatia eficientei en ...citeste mai departe despre " Cum isi bate joc statul de banii romanilor: certificatele energetice - o poveste despre fals, incompetenta si iresponsabilitate " pe Ziare.com