Cum isi bate joc Teodorovici de romani. ONG-urile se pregatesc de proces: donatiile si activitatea le sunt blocate

Masura este insa una care, sub pretextul asigurii "transparentei finantarii", invocat de Ministerul Finantelor, poate duce la blocarea activitatii ONG-urilor care nu doar ca ajuta oameni, dar o fac acolo unde statul a esuat in obligatia de a o face.Legea prin care e impus registrul a intrat in vigoare pe 20 ianuarie anul acesta si ea stipuleaza obligativitatea inscrierii in registru pana la 1 aprilie, pentru ca firmele care aleg sa doneze sau sa acorde sponsorizari sa poata beneficia de deduceri fiscale. Insa pana in luna martie nu fusese creat acest registru.Abia dupa ce ONG-urile au inceput sa avertizeze public in legatura cu situatia aberanta de a fi obigate sa se inscrie in ceva ce nu exista, in seara zilei de 14 martie, pe siteul-ul Ministerului Finantelor a fost publicat proiectul de infiintare si functionare. El ar fi trebuit sa stea in dezbatere publica 10 zile lucratoare, insa dupa doar 7, fara nicio modificare, a fost publicat in Monitorul Oficial si, deci, a intrat in vigoare.ONG-urile acuza: Registrul e aberant, abuziv si inutil. Pornesc de la premiza ca toti suntem niste infractoriZiare.com a stat de vorba cu Oana Gheorghiu (foto stanga), de la "Daruieste Viata", asociatia care construieste, din sponsorizarile a sute de companii si donatiile a sute de mii de cetateni, primul spital de oncologie si radioterapie pediatrica din Romania, si, de altfel, si primul spital care va fi de stat construit de la zero in tara noastra in ultimii 30 de ani.Aceasta ne-a explicat de ce registrul, prin modul in care a fost gandit si impus, nu doar ca e inutil, dar este si abuziv si risca sa le blocheze activitatea."Ordinul a fost publicat in forma din proiect, care este aberanta, abuziva si inutila. Ni se cere sa depunem documente pe care ei le au deja! Noi, ca sa functionam, trebuie sa ne inregistram la Fisc, deci avem un cod fiscal. In fiecare luna ne platim taxele tot catre ei, deci vad ce taxe au, ne vad daca suntem activi sau nu pentru ca in momentul in care ne inchidem activitatea trebuie sa depunem formularul 010, deci vad si care e situatia noastra.Ne cer in plus o declaratie pe propria raspundere ca noi facem ce zicem ca facem, adica pornesc de la pr