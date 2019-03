Frank Engel, europarlamentar luxemburghez, seful Partidul Crestin Social membru in PPE, a povestit, intr-un dialog pentru Ziare.com, unul dintre episoadele prim-ministrului Viorica Dancila de la Bruxelles. Se intampla inainte ca premierul sa vorbeasca in plenul Parlamentului European."Sa va povestesc ce a afirmat doamna Dancila in fata grupului socialist. Un deputat socialist din Ungaria mi-a spus foarte amuzat ca doamna Dancila, inainte de a vorbi in fata plenului, a venit la grup, iar cei de acolo i-au reprosat problemele legate de coruptie din Romania.Si ea a zis ca nu e adevarat, nu exista coruptie in Romania, este doar o maniera diferita, cultural vorbind, de a multumi cuiva. Mi s-a parut extrem de ingenios sa vorbesti de o diferenta culturala. Practic, as putea sa-mi cumpar direct o decizie favorabila in justitie, dar asta nu ar inseamna ca sunt corupt sau ca as corupe pe cineva, nu, as avea un comportament cultural specific", a povestit acesta.Dezbaterea integrala cu europarlamentarii Frank Engel si Cristian Preda, un dialog despre cum arata Romania la cateva luni de la rezolutia adoptata de Parlamentul Europen si la doi ani de guvernare PSD/ALDE, va fi publicata marti, de Ziare.com. ...citeste mai departe despre " Cum le-a prezentat Dancila socialistilor europeni coruptia din Romania: Diferenta culturala " pe Ziare.com