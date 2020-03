Cum ne afecteaza coronavirusul vacantele din strainatate, in 2020? Guvernul inca nu stie cum sa-i ajute pe romani, daca dau de necaz

Dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus din Italia si plasarea a milioane de oameni in carantina, romanii au inceput, pe buna dreptate, sa se ingrijoreze. Iar suspendarea zborurilor directe dintre tara noastra si Peninsula - anuntata de ministrul Lucian Bode in seara zilei de 8 martie - n-a facut decat sa le sporeasca oamenilor nelinistea.Asa ca multi s-au intrebat: mai e sigur sa plecam in vacante, in perioada imediat urmatoare? Ne pierdem banii pe concediile deja achitate in avans? Sau daca, totusi, plecam si ajungem, fara voie, prin zone in care coronavirusul face ravagii, cum ne vom mai intoarce acasa?Situatia este, intr-adevar, una destul de delicata, dupa cum admit si Guvernul, si agentiile de turism. Din pacate, solutii pentru toate problemele care s-ar putea ivi nu exista, inca.Ca sa aflam mai multe l-am intrebat pe presedintele Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), Nicolae Demetriade, cum s-au pregatit agentiile de turism pentru criza coronavirusului.Spre exemplu, daca un roman se afla acum, pe final de sejur, in Italia, cum se va putea el intoarce acasa, in conditiile in care zborurile directe dinspre Peninsula spre Romania au fost sistate?Nicolae Demetriade ne-a spus ca mijloace alternative de aducere a romanilor in tara (fara cheltuieli suplimentare din partea turistului - n.red.) se pot gasi. Spre exemplu, autocare, in loc de avioane. Problema este ca s-ar putea sa nu fie de ajuns sa trimiti un autocar cand un grup de turisti isi terminat vacanta, din cauza ca oamenii sunt acolo in carantina si s-ar putea sa nu fie lasati sa place de autoritatile italiene.Intrebarea ramane: cum se va descurca un turist care, desi sejurul platit i s-a terminat, este, totusi, obligat sa ramana in carantina zile sau chiar saptamani?"Este o problema pe care trebuie sa o discutam. Pentru ca nu putem noi, agentiile, sa suportam perioada carantinei.Va trebui sa gasim solutii si din partea Guvernului. Pentru ca nu e o problema pe care am creat-o noi, ci a aparut dupa ce au plecat turistii in vacanta, catre o anumita destinatie.Pastrarea lor acolo nu e o chestiune care nu ne priveste numai pe noi, agentiile de turism, ci pe toti. Si in special pe turistii care se vad in ...citeste mai departe despre " Cum ne afecteaza coronavirusul vacantele din strainatate, in 2020? Guvernul inca nu stie cum sa-i ajute pe romani, daca dau de necaz " pe Ziare.com