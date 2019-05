Ce sanse are Dragnea sa scape mai repede din inchisoare. Lista institutiilor care i-ar putea da o mana de ajutor

Ce sanse are?Specialisti in Drept au explicat pentru Ziare.com ce variante are Liviu Dragnea pentru a iesi mai devreme din penitenciar.Liberarea conditionataLiviu Dragnea poate face o solicitare de liberare conditionata abia dupa ce a executat 2 ani si 4 luni de inchisoare. Termenul poate fi scurtat prin recompense, zile castigate ca urmare a muncii facute in penitenciar sau a participarii la diferite programe si activitati educationale.Mai multe detalii: Dragnea poate face cerere de liberare conditionata dupa ce executa 2 ani si 4 luni de inchisoareCalea extraordinara de atacAvocatii lui Liviu Dragnea pot deschide o cale extraordinara de atac: revizuirea, contestatia in anulare sau recursul in casatie.Juristii au explicat pentru Ziare.com ca sunt sanse slabe de reusita, daca nu sunt aduse probe sau argumente noi, care nu au fost folosite in timpul procesului de la Inalta Curte.Deciziile CCR"Aici ar putea fi o salvare. Daca vine de la CCR o decizie de dezincriminare totala a infractiunii de abuz in serviciu, de exemplu. Liviu Dragnea ar putea face o contestatie la executare si ar fi eliberat.In cazul in care este impus un prag minim pentru incriminarea abuzului in serviciu, aceasta nu l-ar mai ajuta acum, (solutia - n.red.) era salvatoare doar in timpul procesului. La contestatia la executare se analizeaza doar daca s-a dezincrimat sau nu", explica sursele citate.O decizie in cazul completurilor specializate, pentru care CCR trebuie sa se pronunte pe 5 iunie, nu l-ar ajuta pe Liviu Dragnea, ne-au explicat specialistii in Drept."O astfel de decizie pune in discutie decizia data in faza de fond, in iunie 2018, si solutionata definitiv in mai 2019. Deciziile CCR sunt pentru viitor, nu retroactiveaza", explica sursele citate."Daca va ganditi la acea decizie de la CCR privind completurile, ea nu va mai avea efect in acest dosar," a declarat luni si avocatul Toni Neacsu, care le-a reprezentat pe Bombonica Prodana si Olguta Sefu, in dosarul Angajarilor fictive care i-a adus lui Dragnea condamnarea.Gratiat de presedinteLiviu Dragnea poate face si o cerere de gratiere individuala, care se adreseaza direct ...citeste mai departe despre " Ce sanse are Dragnea sa scape mai repede din inchisoare. Lista institutiilor care i-ar putea da o mana de ajutor " pe Ziare.com