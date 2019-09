Cum s-a deconspirat Rovana Plumb: Povestea cazului romanesc care a aratat la Bruxelles sistemul de indatoriri si recompense din spatele puterii PSD

Rovana Plumb s-a facut ca nu intelege ca ingrijorarile Comisiei Juridice nu priveau felul in care va reusi sa isi achite o datorie catre o persoana fizica, ci mai degraba modalitatea in care banii au ajuns la ea, scopul si intrebuintarea finala a acestora. Stingerea datoriei in stil mafiot, cu trecerea a doua apartamente dintr-o proprietate in cealalta, lucru imposibil in orice sistem capitalist normal, mai ales in zilele de week-end, e doar un tertip care sa introduca retorica PSD a dusmanilor de tara, care i-au denigrat candidatul.Iar prim-ministrul Romaniei a fost de la bun inceput partas al acestui scenariu de batjocura la adresa unei institutii europene, care nu a acceptat sa se lase santajata de PSD.Fortand nominalizarea Rovanei Plumb - da, Ursula von der Leyen are vulnerabilitatile ei, care privesc culisele care au adus-o in functie, dar responsabilitatea nominalizarii pentru portofoliul alocat tarii revine Romaniei -, Viorica Dancila a pus presiune pe presedinte-ales al Comisiei Europene, o forma de santaj mediocru.Daca nu ar fi acceptat-o pe Plumb a doua oara, dupa ce premierul roman a refuzat sa o inlocuiasa, Ursula von der Leyen ar fi vazut intreaga echipa blocata inainte de audieri. Ar fi trebuit sa isi asume si argumenteze public decizia de a nu accepta nici in ruptul capului un candidat problematic, dand astfel ocazia Guvernului PSD sa se victimizeze si sa transforme povestea intr-un razboi al dublului standard practicat de CE fata de o tara estica.Mai mult, in vreme ce PSD a tacut in zilele de dupa respingerea Rovanei Plumb de JURI, Viorica Dancila a revenit din periplul ridicol din SUA si a formulat retorica pe care o va folosi contra Parlamentului European: Rovana Plumb e o victima a nepatriotilor romani.Peste noapte, Plumb si-a achitat datoria de 800.000 de lei, in natura, adica donand doua apartamente care, potrivit declaratiei de avere, nici nu ar fi fost in totalitate in proprietatea ei. ...citeste mai departe despre " Cum s-a deconspirat Rovana Plumb: Povestea cazului romanesc care a aratat la Bruxelles sistemul de indatoriri si recompense din spatele puterii PSD " pe Ziare.com