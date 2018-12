Cum s-a schimbat fata marilor orase din Romania in 2018. Nu vorbim de Bucuresti

TimisTimisoara a devenit primul oras din Romania cu transport public pe apa, dupa ce municipalitatea a achizitionat sapte vaporase care vor face curse pe Bega. Nu a fost usor sa se ajunga in acest moment, vaporasele fiind cumparate inca de acum doi ani, dar nu au putut fi folosite din cauza birocratiei.Cele sapte ambarcatiuni au fost achizitionate de Primaria Timisoara cu aproximativ doua milioane de euro ca obligativitate in cadrul unui proiect european de sase milioane de euro.Insa, dupa ce au achizitionat vaporasele, reprezentantii municipalitatii au constatat ca nu exista cadrul legal astfel incat acestea sa poata circula pe Bega. A fost nevoie de mai multe adrese, iar in final, in acest an, Guvernul a luat mai multe hotarari, printre care si infiintarea in subordinea Ministerului Transporturilor a unei regii de administrare a caii navigabile "Canalul Bega". Ulterior, MT a adoptat si regulamentul de navigare.Dupa ce toti pasii necesari au fost parcusi pentru a intra in legalitate, pe 4 octombrie a fost inaugurat transportul public pe apa, la Timisoara. Astfel, orasul are cinci subsisteme de transport public in concept intermodal: autobuze/minibuze, troleibuze, tramvaie, biciclete si vaporase.Ambarcatiunile au primit nume de inspiratie istorica, si anume Traian, Glad, Decebal, Burebista, Huniade, Savoya si Economu. Traseul de la statia Ardealul si pana la Uzina de Apa are 7,2 kilometri, iar o cursa este efectuata in aproximativ 50 - 55 de minute, biletul de calatorie fiind un leu.Fiecare vaporas are o capacitate de 50 de locuri, iar pe timpul iernii, transportul pe apa este intrerupt.Tot in judetul Timis, un cioban a demonstrat ca "omul sfinteste locul" si a schimbat fata comunei sale. In urma cu doi ani a fost ales primar al comunei Secas si in acest timp a reusit sa schimbe radical cele patru sate. Barbatul a fost votat de localnici, chiar daca nu a promis nimic in campania electorala.Simion Pop a terminat doar liceul si este de meserie cioban, avand aproximativ o mie de animale."Nu am promis nimic, ca nu ma puteam baza pe nimic, fiind o situatie incerta. Cred ca promisiunea e mai rea ca datoria. Am obtinut cu 127 de voturi mai mult decat contracandidata mea", a declarat Simion Pop.Primarul comunei Se ...citeste mai departe despre " Cum s-a schimbat fata marilor orase din Romania in 2018. Nu vorbim de Bucuresti " pe Ziare.com