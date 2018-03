Cum s-au chinuit consilierii PSD din Teleorman sa demonstreze ca nu exista prejudiciu in dosarul Tel Drum - Liviu Dragnea

Consilierii judeteni din Teleorman au discutat subiectul pe 15 februarie 2018. Este vorba de dosarul in care liderul PSD e acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de fraude europene si abuz in serviciu, fapte care ar fi fost comise in perioada in care era presedintele Consiliului Judetean Teleorman (2000-2012).Potrivit DNA, dosarul s-a constituit pe baza unei sesizari a Oficiului European Antifrauda (OLAF) transmisa la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea savarsirii mai multor infractiuni, intre care obtinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finantari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri judetene, beneficiar fiind CJ Teleorman.Era vorba de doua contracte castigate de Tel Drum, in perioada 2008-2009, care ar fi fost incredintate ilegal: DJ 701 si DJ 506.Ministerul s-a constituit parte civilaDupa inceperea anchetei, in noiembrie 2017, DNA a transmis catre Ministerul Dezvoltarii si CJ Teleorman ca potrivit datelor din ancheta, au fost prejudiciate cu 30 de milioane de euro, respectiv 21 de milioane de lei in acest caz.La sfarsitul anului trecut, Ministerul Dezvoltari s-a constituit parte civila in dosar, iar CJ Teleorman a amanat luarea unei decizii. In final, CJ Teleorman a decis sa nu se constituie parte civila.Sedinta din 15 februariePe 15 februarie, cazul a ajuns in sedinta CJ Teleorman. La punctul 20 de la ordinea de zi era inscris proiectul de hotarare privind promovarea de catre judetul Teleorman a unor actiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata definitiv in dosarul nr. 986/P/2014.Procesul-verbal al sedintei a fost publicat saptamana aceasta pe site-ul CJ Teleorman.Practic, consilierii urmau sa voteze propunerea potrivit careia se vor constitui parte civila in dosarul Tel Drum - Liviu Dragnea, doar dupa ce se va da o sentinta definitiva. Potrivit procedurii, daca instanta constata infractiunea, si nu exista constituirea de parte civila in procesul penal, banii sunt confiscati si se duc la stat - in conturile Ministerului de Finante. Proiectul a fost avizat favorabil de Comi ...citeste mai departe despre " Cum s-au chinuit consilierii PSD din Teleorman sa demonstreze ca nu exista prejudiciu in dosarul Tel Drum - Liviu Dragnea " pe Ziare.com